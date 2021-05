AUA entschädigte Kundin erst nach Arbeiterkammer-Klage .

Die Austrian Airlines (AUA) hat eine Kundin erst nach Klage der Arbeiterkammer (AK) entschädigt. Zunächst hätte die Fluggesellschaft nur die Steuern und Gebühren in der Höhe von 138,66 Euro zurückerstattet, nicht aber den vollen Betrag von 2.068,66 Euro, obwohl zum Zeitpunkt des Fluges seitens der US-Behörden ein Einreiseverbot für Österreich in Kraft war, wie die AK am Sonntag mitteilte.