Rekord-Jahr für Himbergs Feuerwehr

512 Mal hieß es im vergangenen Jahr „Einsatz für die Feuerwehr“. Seit der Gründung der Feuerwehr vor genau 150 Jahren musste noch nie zu so vielen Einsätzen ausgerückt werden.

Der Allzeitrekord ist nicht zuletzt der Covid-Pandemie geschuldet: 166 Einsätze schlagen als Hilfsleistungen bei der Corona-Teststraße zu Buche. Aber selbst wenn man diese Einsätze als außergewöhnliche Hilfsleistungen einstuft, rückten die Floriani zusätzlich rund jeden Tag zu einem Einsatz aus.

Konkret waren dies:

226 Technische Einsätze (darunter fallen zum Beispiel Bergung von Fahrzeugen, Befreien von Eingeklemmten oder Verschütteten, aber auch Beseitigung von Wespen- oder Hornissennestern).

50 Brandeinsätze

45 Brandmeldeauslösungen (Täuschungs- und Fehlmeldungen) und

25 Schadstoffeinsätze

300 Prozent mehr Einsätze in 15 Jahren

Mit 512 Gesamteinsätzen 2021 verzeichnete man das stärkste Jahreseinsatzaufkommen seit der Feuerwehrgründung im Jahre 1871 und eine Steigerung von mehr als 300 Prozent in nur 15 Jahren. Im Jahr 2006 musste die Feuerwehr zu 121 Einsätzen ausrücken.

Der deutliche Anstieg von Feuerwehreinsätzen hat für Kommandant Wolfgang Ernst mehrere Gründe. Zum einen siedeln sich im Industriegebiet immer mehr Firmen an. Dadurch gibt es aktuell in Himberg 58 Brandmeldeanlagen und damit mehren sich auch Fehlmeldungen. Viele der neuen Unternehmen sind Logistikfirmen. Gleichzeitig verzeichnet Himberg einen starken Zuzug. Beides hat zur Folge, dass auch das Verkehrsaufkommen und damit die Unfallhäufigkeit steigt.

Rückhalt durch Feuerwehrjugend

„Für diese Herausforderungen im Einsatzwesen, aber auch für die zukünftigen Aufgaben sind wir gerüstet“, versicherte Ernst anlässlich der Mitgliederversammlung am 8. Jänner dieses Jahres. Mit aktuell 26 Mitgliedern bei der Feuerwehrjugend sei für ausreichend Nachwuchs bei den Floriani gesorgt.

Nicht zuletzt sei auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Garant für die Sicherheit. „Gerade solche hohen Belastungen zeigen wie wichtig es ist, den Ausrüstungsstand am letzten Stand der Technik zu halten“, erklärt Ernst. So wurde im Vorjahr ein in Eigenregie umgebautes Versorgungsfahrzeug mit Kran in Dienst gestellt.

