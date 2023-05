Stadt Schwechat vergibt Schulbus-Betrieb neu

Fünf Stationen werden in der Früh und sechs Stationen am Nachmittag vom Schulbus zwischen Kledering und der Volksschule Ehrenbrunngasse angefahren. Damit stellt die Stadt auf eigene Kosten einen Ersatz für die unzureichende öffentliche Anbindung zwischen der kleinsten Katastralgemeinde und der Volksschule im Stadtkern beziehungsweise jener am Frauenfeld her. Darüber hinaus sorgt der Schulbus für den Transport zum Hort am Frauenfeld. Durchgeführt werden die Fahrten an Schultagen von der Firma Aichinger. Noch, muss es an dieser Stelle jedoch heißen.

Denn in der vergangenen Gemeinderatssitzung haben die Mandatare einstimmig die Neuvergabe des Schülertransports ab September beschlossen. Im Zuge der Ausschreibung hat die Stadt den Umfang des gewünschten Angebots massiv ausgedehnt. So wurden abseits der Verbindung Kledering-Schwechat auch Transporte aus Mannswörth aufgenommen. Einerseits um jene Mannswörther Kinder, die in andere Volksschulen im Stadtgebiet gehen müssen, zu fahren und anderseits um die Volksschulkinder aus Mannswörth im Zuge des Turnunterrichts zum Schwimmen oder Eislaufen ins Freizeitzentrum zu bringen.

„FD Reisen“ war einziger Anbieter

Den Zuschlag erhielt das Wiener Reisebusunternehmen „FD Reisen“ mit ihrem Angebot über rund 147.000 Euro (inkl. Umsatzsteuer) pro Jahr. Allerdings war der Ausschreibungsgewinner als Einzelkämpfer unterwegs. Auch die Firma Aichinger hat kein Angebot abgegeben. „Dass wir nur ein Angebot bekommen haben, hat uns schon überrascht“, gibt Schul-Stadträtin Inna Mlada (SPÖ) offen zu. Nach intensiver Prüfung des Angebots sei man jedoch zum Schluss gekommen, dass es sich um eine gute Lösung handle.

Dass kein Schwechater Unternehmen ein Angebot abgegeben hat, bedauert Mlada ein wenig. Wolle man als Stadt doch örtliche Firmen so unterstützen. Allerdings: „Ein Busfahrer bei 'FD Reisen' ist Schwechater und hat demnach sehr gute Ortskenntnisse“, freut sie sich. Generell will die Stadträtin betont wissen, dass es sich bei allen Schülerfahrten um ein freiwilliges Angebot der Stadt an die Bevölkerung handelt. „Wir müssten es nicht anbieten, wollen es aber“, unterstreicht Mlada.

Mehr Mannswörther Erstklässler ab September nach Schwechat

Die Sonderfahrten von Mannswörth zu den Bädern beziehungsweise dem Eislaufplatz war der Stadtregierung übrigens ein besonderes Anliegen, wie die SPÖ-Politikerin festhält. Generell braucht es für den an „FD Reisen“ vergebenen Aufgabenumfang mehr Buskapazitäten. „Wir brauchen ab September zwei Busse und wollten alles an eine Firma vergeben“, erklärt Mlada die Neuausschreibung. Nicht zuletzt auch deshalb, da mit dem Schuljahr 2023/24 mehr Mannswörther Erstklässler nach Schwechat ausweichen müssen.

Das liegt daran, dass es in der örtlichen Volksschule zwar noch Räumlichkeiten für eine weitere Klasse gibt, die Bildungsdirektion NÖ aber kein zusätzliches Personal in Mannswörth genehmigt. Denn Schwechat wird als Gesamtsprengel betrachtet und solange es an anderen Schulen im Stadtgebiet noch Kapazitäten in den Klassen gibt, wird dieses auch ausgenutzt.

