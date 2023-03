Schwechat setzt Mieterhöhung in Gemeindebauten aus

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Jährlich veröffentlicht das Justizministerium per Bundesgesetzblatt die angepassten Richtwert-Mietzinse. Jene Werte sind dann die Basis für etwaige - letztlich freiwillige - Mietpreiserhöhungen durch Vermieter von Altbauten oder wie im Fall Schwechats für rund 1.400 Gemeindewohnungen. Die allgemeine Teuerung lässt diese Richtwerte, die stets mit 1. April gelten, seit dem Vorjahr rasant in die Höhe schnellen. So ist es auch heuer der Fall.

Mit der Kundmachung durch das Ministerium steigen die Richtwerte in Niederösterreich von bisher 6,31 pro Quadratmeter und Monat auf nunmehr 6,85 Euro. Das bedeutet: Die Mietkosten für eine Wohnung mit 50 Quadratmetern würden sich statt auf rund 315 Euro daher auf etwa 342 Euro belaufen. Da es sich jedoch um eine „Kann“ und keine „Muss-Bestimmung“ handelt, hat sich der Schwechater Gemeinderat darauf verständigt, die Mieten vorerst nicht zu erhöhen. Der Beschluss in der Sitzung gestern Donnerstag fiel einstimmig aus.

Warten auf Wohnkostenzuschuss des Bundes

Die Aussetzung der Mietpreisanpassung muss allerdings nicht dauerhaft sein. Denn in dem von der SPÖ eingebrachten Dringlichkeitsantrag zum Thema, wird darauf hingewiesen, dass man noch auf genauere Informationen zum Wohnkostenzuschuss der türkis-grünen Bundesregierung warte. Sobald deren Rahmenbedingungen bekannt sind, wird man sich ansehen, „ob dieses Modell auch nur annähernd genau jenen Menschen zugutekommen wird, die eine Unterstützung tatsächlich benötigen“, hält Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) in einer Aussendung der Stadtgemeinde fest.

Jedenfalls fordern Baier und der Gemeinderat die Regierung auf, „die Richtlinien und Wirksamkeit des Wohnkostenzuschusses bald zu beschließen und zu veröffentlichen.“ Jedenfalls will man in der Juni-Sitzung des Gemeinderates die weitere Vorgangsweise festlegen, wie es in dem Antrag heißt.

Erstmalige Aussetzung nur zwei Monate gültig

Bereits im April des Vorjahres hat die Stadtpolitik die Anhebung der Richtwert-Mietzinses schon einmal ausgesetzt. Allerdings wurden sie mit 1. Juli 2022 dann doch erhöht, da der Gemeinde eine dauerhafte Aussetzung zu teuer gekommen wäre - so zumindest die damalige Argumentation der alleinregierenden SPÖ. Die anderen Parteien stimmten der damaligen Mietanpassung nicht zu.

Umso mehr zeigte sich etwa Grünen-Stadtrat Peter Pinka nun zufrieden, dass die Erhöhung ausgesetzt wird. Dass es allerdings auf Bundesebene zu keiner - von der Öko-Partei angestrebten und von der ÖVP blockierten - Mietpreisbremse gekommen ist, ärgerte ihn.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.