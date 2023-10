Aus für desolaten Gemeindebau in Schwadorf besiegelt

In den Jahren 1952 und 1953 als hochmoderner Gemeindebau errichtet, hat das Wohnhaus direkt an der Brucker Straße seinen Glanz längst verloren. Das Gebäude ist derart desolat, dass der Marktgemeinde Schwadorf letztlich nur eine Option übrig geblieben war: Ein Abriss mit anschließendem Neubau. Dafür wurde im Sommer ein Bieterverfahren für gemeinnützige Bauträger gestartet, um möglichst transparent die Zukunft der historisch wertvollen Ruine zu gestalten.

„Zwei Genossenschaften haben sich daran beteiligt. Der Gemeinderat hat sich einstimmig für die Wohnbaugesellschaft Südraum entschieden“, berichtet Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Der Bauträger mit Sitz in Bad Erlach (Bez. Wiener Neustadt) ist eine 100-Prozent-Tochter der „Erste Burgenländische Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft“, kurz EBSG. „Das Angebot war sehr gut, als nächstes stehen Gespräche über den Baurechtsvertrag an“, lässt Maschl wissen.

Grundstücksverkauf wirtschaftlich nicht sinnvoll

Sind die Bedingungen ausverhandelt, müssen diese natürlich noch durch den Gemeinderat extra abgesegnet werden. Erst dann wird das Projekt tatsächlich umsetzungsfähig. Die Gemeinde hatte es den Bauträgern im Zuge des Bieterverfahrens freigelassen, ob sie einen Kauf des Areals samt desolatem Gebäude anstreben oder den Neubau über eine Baurechtsvereinbarung auf dem Gelände realisieren wollen. Die „Südraum“ hat sich eben für zweiteres entschieden.

Der zweite Bieter, die Genossenschaft „Neue Heimat“, war mit beiden Optionen vorstellig geworden. Sie hat in unmittelbarer Nachbarschaft die beiden Neubauten umgesetzt. Ein Verkauf wäre aber wirtschaftlich nicht attraktiv gewesen, betont der Bürgermeister. Ziel der Zusammenarbeit mit einer Genossenschaft ist es, am Ende ein Projekt mit betont sozialem Anstrich zu realisieren. So sieht der Plan der Gemeinde vor, einen Wohnbau mit der Wohnform „Begleitetes Wohnen“ oder „Barrierefreies Wohnen“ umzusetzen.

Umzugshilfe für Gemeindebau-Mieter

Um einen Neubau überhaupt realisieren zu können, müssen die bestehenden Mieter natürlich aus dem Wohnhaus ausziehen. Aktuell sind nur noch sechs der 16 Wohnungen bewohnt, mit ihnen wurden jedoch bereits einvernehmliche Kündigungen per Jahresende fixiert. Die Kommune ist zudem bemüht, die Mieter beim Umzug oder der Suche nach einer neuen Wohnung zu unterstützen. Dafür hat der Gemeinderat fünf zentrale Punkte beschlossen.

„So übernehmen wir als Gemeinde zum Beispiel bis zu 75 Prozent der Mehrkosten für Grundmiete und Betriebskosten bis einschließlich August 2024“, hält Bürgermeister Maschl fest. Gedeckelt ist der Zuschuss allerdings mit maximal 250 Euro, ausgenommen sind zudem Pkw-Abstellplätze. Zudem können die Mieter einen kostenlosen Umzugstransport innerhalb Schwadorfs durch das Bauhof-Team in Anspruch nehmen. Besteht daran kein Interesse, haben sie Anspruch auf eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro.

Zieht ein Mieter aus der Brucker Straße 9 in eine Gemeindewohnung um, bietet die Kommune darüber hinaus ein kostenloses Ausweißen der Wände in der neuen Wohnung an und garantiert die „Anpassung der vorhandenen Elektroinstallationen an geltende Sicherheitsstandards“.