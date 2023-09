Himberg: Neue Kabinen und Flutlicht für Sportclub feierlich eröffnet

Dass der SC Himberg im ersten Jahr seiner Obmannschaft derart aufgewertet werde, erfülle ihn mit großer Freude, wie Alexander Gogic betonte. Denn erst seit Mitte März ist er für Himbergs Sportverein verantwortlich, und bereits ein halbes Jahr später kann er sich über eine neue, moderne Kabine sowie Flutlichtanlage freuen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir als Verein ein derartiges Schmuckstück bekommen. Im Namen des SC Himberg möchte ich mich bei der Gemeinde vielmals bedanken, was in den letzten Wochen und Monaten hier entstanden ist“, hielt Gogic im Rahmen der Eröffnungsfeier am Sonntag (10. September) fest.

Auf dem Dach des Neubaus sorgt eine Photovoltaik-Anlage samt Energiespeicher für umweltfreundliche Energieerzeugung. Foto: Simon Weiß, Simon Weiß

Sanierungsbedarf habe laut Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) schon längere Zeit bestanden: „Die Kabinen waren zu klein und aufgrund der nicht zeitgemäßen Wärmeisolierung Energiefresser. Genauso wie die Flutlichtanlage, welche nun auf LED umgestellt wurde“, berichtete er. Im Vorjahr beschloss der Himberger Gemeinderat daher einstimmig die Erneuerung der Sportplatzinfrastruktur. Der Neubau umfasst rund 140 m² Nutzfläche, welche sich auf drei Kabinen mit jeweils einem WC und Dusche, eine Schiedsrichterkabine und einen Therapie- und Technikraum verteilen.

Platzbeleuchtung auf „Bundesliganiveau“

Der Fokus habe dabei darauf gelegen, die neue Infrastruktur möglichst energieeffizient und nachhaltig zu gestalten. Zu diesem Zweck ist das Gebäude thermisch isoliert, verfügt über eine Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage samt Energiespeicher mit einer Kapazität von zehn Kilowattstunden. „Das Gebäude erzeugt künftig mehr Energie, als es selbst verbraucht. Diese Energie kann dann etwa für die weiteren Räumlichkeiten des Sportplatzes genutzt werden“, sagt Bürgermeister Wendl.

Neben der Mannschaftskabine wurde zudem die Flutlichtanlage erneuert. Während die alten Beleuchtungskörper noch 70 Kilowatt verbraucht hätten, seien es durch die Umstellung auf LED-Leuchtkörper nur mehr rund 20 KW. Daraus ergebe sich eine Energieeinsparung von über 65 Prozent. Wie viel CO2 dadurch künftig eingespart wird, müsse noch ausgerechnet werden.

Durch die Umstellung auf LED-Leuchtkörper verbraucht die neue Flutlichtanlage nur noch zwei Drittel der vorher benötigten Energie. Foto: Simon Weiß, Simon Weiß

Jedenfalls könne die neue Anlage, welche den Platz nun auf „Bundesliganiveau“ ausleuchte, nicht mehr als Ausrede für etwaige Fauxpas herhalten. „Das Licht war schlecht zählt nicht mehr, wenn der Elfmeter nicht reingeht“, scherzt Wendl. Auch erneuert wurde der Zaun rund um den Sportplatz, welcher bereits einige Lücken aufwies und stellenweise instabil war. Insgesamt kosteten die Sanierungsmaßnahmen etwa 800.000 Euro.

Gartner: „Wichtig, in die Jugend zu investieren“

Feierlich untermalt wurde die Eröffnungsfeier durch den Himberger Musikverein unter der Leitung von Astrid Haumer. Neben zahlreichen Gemeinderatsmitgliedern fand sich unter den Gästen auch der Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) sowie Vizepräsident des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB), Johann Gartner. „Es ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig, auf die Umwelt und Energie zu achten und hier aktiv Maßnahmen zu setzen. Der Gemeinde Himberg ist dies mit der neuen Kabine sowie der LED-Flutlichtanlage gelungen“, konstatierte Gartner.

Und genauso wichtig sei es, in die Jugend zu investieren und ihr beste Möglichkeiten zu bieten, sich sportlich zu betätigen. Dabei strich er besonders die Tatsache hervor, dass es im SC Himberg nun erstmalig eine Mädchen- und Damenmannschaft gebe.