Rauchenwarth drückt bei „R.EKIZ“ aufs Tempo

Die Idee für ein Eltern-Kind-Zentrum poppte zwar schon zum Jahresanfang durch den Wunsch einer Rauchenwartherin auf, doch die Umsetzung für ein Projekt wie dieses braucht Zeit. Die pädagogischen Vorarbeiten leistete SPÖ-Gemeinderätin Silvia Kumpan-Takacs, die Räumlichkeiten mitten im Ortszentrum neben dem Musikheim stellt die Gemeinde zur Verfügung. „Darüber sind wir sehr dankbar“, betont Patrick Kolleger. Der 34-Jährige wurde erst diese Woche zum Obmann des künftigen Betreibervereins gewählt. Als Stellvertreterin fungiert Teresa Ecker, insgesamt besteht der Vorstand aus sechs Personen (siehe unten).

Ursprünglich war der Vater von zwei Töchtern (4 Jahre bzw. sechs Wochen alt) völlig unverfänglich bei der Gründungssitzung im Gemeindamt aufgetaucht. Unter den Anwesenden fanden sich zwar allesamt motivierte Personen, allerdings strebte keiner von ihnen nach dem Platz in der ersten Reihe. So erklärt sich Kolleger bereit den Obmannposten zu übernehmen. „Ich bin seit über drei Jahren Abteilungsleiter bei Austrian Airlines im Technikbereich und habe mit dem administrativen Aufwand dahinter zu leben gelernt. Daher war es für mich am Ende eine leichte Entscheidung“, erklärt 34-Jährige im NÖN-Gespräch.

Tag der offenen Tür am 25. Oktober geplant

Als Gemeinderat, Kolleger sitzt für die SPÖ im Politgremium, sei er stets am Rande über die Entwicklung informiert gewesen. Nun übernimmt der Jungvater die Letztverantwortung für das „R.EKIZ“, das für „Rauchenwarther Eltern-Kind-Zentrum“ steht. Seit dem ersten Informationsabend ist gerade einmal knapp ein Monat bis zur Vereinsgründung vergangen. Der weitere Zeitplan ist allerdings nicht minder ambitioniert. „Wir wollen noch heuer zumindest mit der Eltern-Kind-Spielgruppe beginnen und planen für 25. Oktober einen Tag der offenen Tür, um das 'R.EKIZ' vorzustellen“, lässt der Obmann wissen.

Die Spielgruppe soll ein unverfängliches Angebot für Eltern und ihren Kinder zwischen 0 und 6 Jahren sein, um zusammenkommen zu können. „Wir suchen gerade noch nach einem passenden Namen“, erzählt Kolleger. Letztlich soll das Eltern-Kind-Zentrum ein zentraler Treffpunkt im 831-Einwohnerort werden. „Derzeit ist es so, dass Rauchenwarther Eltern mit ihren Kindern Angebote wie Kinderturnen in Schwechat, Fischamend oder sonst wo in der Region nutzen. Dadurch kommen die im Kindergarten befreundeten Kinder aber nicht zusammen. Das wollen wir durch unser Angebot ändern“, erklärt der 34-Jährige.

Spielsachen-Spenden für „R.EKIZ“ gern gesehen

Vom Erfolg ist Kolleger jedenfalls überzeugt, er selbst ist nach eigenen Angaben „Feuer und Flamme“ für das Projekt. „Das Feedback war bisher sehr positiv, wenngleich noch viel zu tun ist“, weiß der Familienvater. Auch Bürgermeister Martin Kolber (ÖVP) hält große Stücke auf das „R.EKIZ“. „Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll eine Oase für Mütter, Väter und Kinder werden. Ein Ort der Kommunikation unter den Elternteilen“, unterstreicht der Ortschef.

Gleichzeitig will Obmann Patrick Kolleger auch nicht unerwähnt lassen, dass der Betreiberverein ein gemeinnütziger Verein sei. „Wir sind also durchaus dankbar, wenn jemand Spielsachen oder kleine Möbel zum Verstauen an uns weitergibt, bevor sie weggeworfen werden“, appelliert er an die Unterstützung der Rauchenwarther Bevölkerung.

Der Vorstand: