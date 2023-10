Rauchenwarther „REKiZ“ startet mit drei Angeboten durch

Ambitioniert und rasant, diese zwei Worte beschreiben die Umsetzungsphase für das Rauchenwarther Eltern-Kind-Zentrum, kurz „REKiZ“, wohl am treffendsten. Denn Ende August fand eine erste Informationsveranstaltung in den nunmehrigen Räumlichkeiten neben dem Musikvereinslokal statt. Exakt 14 Tage später folgte die Gründung des Trägervereins um Obmann Patrick Kolleger und nun, sprich nach nur weiteren sieben Wochen, stand bereits die Eröffnung an der Adresse Rauchenwarth 56 am Programm.

Am Mittwochnachmittag (25. Oktober) hatten Kolleger und sein fünfköpfiges Vorstandsteam in den kleinen Begegnungsraum sowie den benachbarten Stadl geladen. Dabei standen etwa die „Little Voices“ von Andrea Wiesinger auf der Bühne. Tatsächlich in „Betrieb“ gehen wir das REKiZ in der Woche nach den Herbstferien. Dann wird am Dienstag (7. November) von 16 bis 18 Uhr das erste Eltern-Kind-Cafe stattfinden. Ziel ist es, einen Raum zum Kennenlernen und Spielen für Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren zu bieten - und das kostenlos.

Am darauffolgenden Donnerstag folgt dann von 9 bis 11 Uhr die ebenfalls kostenlose Eltern-Baby-Runde. „Dieses Treffen wird natürlich auch für Schwangere und Familien mit Kindern, die noch nicht in den Kindergarten gehen, offen sein“, betont Kolleger. Das dritte Angebote im Anfangsjahr ist der Kurs „Baby Voices“ mit Andrea und Aurelia Wiesinger von den „Village Voices“. Angesprochen sind auch im Fall des frühkindlichen Musizierens Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Für die „Baby Voices“ gibt es zwei Zeitblöcke, die sich wöchentlich bis Ende Jänner abwechseln. Gestartet wird am Dienstag, 7. November von 9 bis 9.45 Uhr, in der darauffolgenden Woche findet der Kurs dann am Mittwoch, 15. November von 15.30 bis 16.15 Uhr statt. In diesem Fall ist die Teilnahme kostenpflichtig, ein 5er-Block kostet 15 Euro, eine Einzelstunde 5 Euro. Anmeldungen sind über rekiz@gmx.at möglich.

Landesförderung für Eltern-Kind-Zentren

Im kommenden Jahr soll das Angebot dann adaptiert und vermutlich ausgebaut werden. So wird auf die „Baby Voices“ ein Kinderturnen folgen - „damit wollen wir im Frühjahr starten“, erklärt der REKiZ-Obmann. Neuerungen und weitere Angebote will der Verein dann vornehmlich über ihre Social Media-Kanäle auf Facebook und Instagram kundtun. Dass es mittelfristig ein ganzes Programm geben wird, ist auch dem Umstand einer Landesförderung geschuldet.

Denn für den jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro muss auch etwas geboten werden. Das Land wiederum fordert dafür auch Belege ein. Zur Eröffnung konnte sich das REKiZ-Team zudem über weitere 3.000 Euro als Startgeld freuen. Damit wurden Möbel oder Mal- sowie Spachtelmaterial bezahlt. Die erbrachte Arbeitsleistung erfolgte natürlich ehrenamtlich durch die Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus konnten zusätzliche Spielsachen wie ein kleines Holz-Klettergerüst samt Mini-Schaukel finanziert werden.

Die Wochen zwischen Vereinsgründung und offiziellem Startschuss waren jedenfalls intensiv. Das hat auch Obmann Patrick Kolleger, der übrigens auch für die SPÖ im Gemeinderat sitzt, und sein Team enorm gefordert. So musste innerhalb kürzester Zeit, neben eigener Familie und (Vollzeit-)Arbeit, alles fertiggestellt werden. SPÖ-Gemeinderätin Silvia Kumpan-Takacs, neben ÖVP-Amtskollegin Katja Pflug Initiatorin des REKiZ, hatte diesbezüglich zwar Vorarbeiten, dennoch war der Aufwand letztlich größer als anfangs gedacht.