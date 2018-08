Zählt der Marathon zum Europacup oder zur Europameisterschaft? Diese Frage sorgte im Vorfeld des Bewerbes in Berlin zwar für Verwirrung, aber beim Start nahe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche waren dann alle Athleten wieder fokussiert. Einige von ihnen strebten nach einer EM-Medaille, andere wollten möglichst lange im Spitzenfeld bleiben – so auch der SVS-Läufer Lemawork Ketema.

Zunächst waren es noch 20 Grad, aber kurz nach dem Startschuss um 10 Uhr stieg die Temperatur an. Tourismusmagneten wie Brandenburger Tor, Siegessäule oder Reichtagsgebäude wurden daher von den Teilnehmern nur unbewusst wahrgenommen.

Ketema lag nach fünf Kilometern bereits an der dritten Stelle, nach einer Stunde führte er sogar die Gruppe an! Nach etwas mehr als 25km war sogar eine österreichische Sensation möglich, da mit Peter Herzog ein zweiter rot-weiß-roter Läufer zur Spitzengruppe aufschloss. Eine Temposteigerung überraschte Ketema. Der gebürtige Äthiopier fiel auf Rang acht zurück, hielt diesen aber bis zum Ende. 2:13:22 Stunden bedeuteten nicht nur Bestleistung und Vereinsrekord, sondern die Teilnahme an der WM 2019 in Katar.

Dank Platz zehn von Herzog und Rang 41 von Christian Steinhammer holte das österreichische Trio noch dazu Bronze in der Teamwertung – die elfte Medaille in der 84-jährigen EM-Geschichte Österreichs.