Die Nachfrage nach den Panini-Pickerln war schon größer. Viel größer. „Ich hab die Hefte seit rund sechs Wochen im Angebot und ich glaube, ich habe noch kein einziges verkauft“, erzählt Enikö Koch von der Trafik am Brucker Hauptplatz. Die Sticker-Hefte würden sich anders als bei früheren Welt- oder Europameisterschaften bisher als Ladenhüter entpuppen. „Es kommt auch nur ein Bub regelmäßig um Sticker. Früher war die Nachfrage viel größer, aber ich glaube, das liegt auch an Corona“, sagt die Trafikantin. Die gleiche Erfahrung macht auch Walter Schmutterer in seinen Adeg-Märkten in Trautmannsdorf, Sommerein und Reisenberg. „Die Zeiten, in der die Sticker gut gegangen sind, sind vorbei“, hält er fest. Das sei auch schon bei den vergangenen Fußball-Großevents so gewesen.