Himberg: Dachser setzt auf E-Lkw für Wiener Innenstadt

Bis 2025 will der deutsche Logistikkonzern Dachser die emissionsfreie Zustellung mit E-Lkw in Innenstadtgebieten deutlich ausweiten. Bisher zählten etwa Berlin, Kopenhagen, Madrid, Paris oder Prag zu jenen Städten, in denen elektrisch betriebenen Lastwägen unterwegs waren. Nun soll, zusammen mit elf weiteren Städten, auch Wien bald dazugehören. Beliefert wird die Bundeshauptstadt vom Logistikzentrum in Himberg aus. „Mit der Zustellung starten wir voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024“, sagt Tara Li, Projektleiterin von Dachser „Emission-Free Delivery“.

Konkret will Dachser das klar definierte Gebiet der 5,3 Kilometer langen Ringstraße mit drei batteriebetriebenen E-Lkw ansteuern. Den dafür notwendigen Strom bezieht man in Himberg „zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie“, wie es in einer Aussendung des Logistikers heißt. Darüber hinaus wird derzeit im Rahmen einer Standorterweiterung die notwendige Ladeinfrastruktur geschaffen. Auch im Bereich der Ausbildung neuer Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer setzt Dachser auf die Elektrolaster.

Konzept der „Microhubs“

„Wir haben uns mit der Verdoppelung der Städte mit Dachser Emission-Free Delivery bis Ende 2025 bewusst ein ehrgeiziges Ziel gesetzt“, sagt Alexander Tonn, Vorstandsmitglied bei Dachser und hier für die Straßenlogistik zuständig. Man wolle den Kundinnen und Kunden den Wunsch nach einer nachhaltigeren Stadtbelieferung erfüllen. Durch die „Emission-Free Delivery“ wolle man aber auch zur Verbesserungen der innerstädtischen Luftqualität und der Reduktion von verkehrsbedingtem Lärm beitragen. Gleichzeitig sollen aber auch die Fahrerinnen und Fahrer von den E-Lkw profitieren, da die in der Fahrerkabine sonst spürbaren Vibrationen des Motors ausbleiben.

Mit dem Konzept der „Microhubs“, also innenstadtnahen Umschlaglagern, kann teilweise gänzlich auf größere Fahrzeuge verzichtet werden. Denn je nachdem, welche Anforderungen ein beliefertes Gebiet mit sich bringt, kommen auch Lastenräder zum Einsatz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starten ihre Tour von den „Mircohubs“ aus und bringen die Ware in belebte Fußgängerzonen. E-Lkw beliefern die Umschlaglager, oder stellen die Ware, sollte sie nicht für den Fahrradtransport geeignet sein, direkt an die Kundschaft zu.