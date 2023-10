Radatz schließt Filiale im Einkaufszentrum Schwechat

Mit 18. November ist Schluss. An diesem Samstag in gut drei Wochen wird die Radatz-Filiale im Einkaufszentrum Schwechat das letzte Mal seine Türen öffnen. Damit geht auch eine 35 Jahre dauernde Ära in der Braustadt zu Ende. Dem Vernehmen nach ist der Standort im Ortszentrum der hauseigenen Konkurrenz zum Opfer gefallen. Damit dürfte der Abholmarkt gemeint sein, der sich nur zehn Gehminuten entfernt neben dem Bellaflora-Blumengeschäft befindet.

Dort an der Ecke Mautner-Markhof-Straße und Alanovaplatz betreibt die Fleischerei-Kette seit 2012 einen sogenannten „Wurst Groß Markt“. Dem Standort wird mit der Schließung der Ekazent-Filiale auch eine größere Rolle zuteil. Denn neben dem Kerngeschäft als Selbstabholmarkt wird ab dem Frühjahr ein Imbissstand für den Verkauf von Mittagsmenüs und Gerichte wie Leberkäs-Semmeln eingerichtet. Die nächste Radatz-Filiale gibt es übrigens im Einkaufszentrum Simmering an der Simmeringer Hauptstraße.