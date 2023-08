Nach 19 Jahren: Richard Kagers letzte Messe in Schwadorf

„Ich habe von gestern auf heute bereits die erste Nacht in Perchtoldsdorf geschlafen“, erzählte Richard Kager im Rahmen der großen Abschiedsfeier am Samstag im NÖN-Gespräch. Der Umzug in die knapp 15.000-Einwohnergemeinde im Bezirk Mödling ist damit vollzogen, offiziell startet das neue seelsorgerische Kapitel für den langjährigen Schwadorfer Pfarrer mit 1. September. Auf Wunsch von Kardinal Christoph Schönborn übernimmt der 55-Jährige die Pfarre Perchtoldsdorf, nachdem der bisherige Pfarrer Josef Grünwidl zum Bischofsvikar aufgestiegen war.

In Schwadorf fällt der Pfarrgemeinde der Abschied von „ihrem“ Richard schwer. Kein Wunder, werkte der umgängliche, engagierte und äußerst beliebte Geistliche doch 19 Jahre lang in der Marktgemeinde mit rund 2.300 Einwohnern. Ähnlich geht es den Gläubigen aus Rauchenwarth, wo er ebenfalls seit vielen Jahren als Pfarrer tätig war. Besonders schwer fällt das Ende seiner Ära jedoch dem Priester selbst. „Es fühlt sich unwirklich an, das trifft es wohl am Besten“, hielt Kager fest. Doch die Wirklichkeit hole ihn ein, wenn er so wie am Tag des Abschiedsfestes in Perchtoldsdorf aufwache.

FB SPÖ-Gemeinderat Christian Staller mit dem noch verpackten Geschenk der Gemeinde Schwadorf. Richard Kager bei dem behutsamen Öffnen des Gemeinde-Geschenks. Der Schwadorfer Gemeinderat überreichte Richard Kager eine Marienstatue aus Holz. Die Marienstatue wurde natürlich auch den Festgästen gezeigt. Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) bei seiner Rede. Pastoralassistentin Magdalena Angel war für die Programmgestaltung zuständig. Richard Kager lud die anwesenden Besucher ein, sich in sein Gästebuch einzutragen. Alt-Bürgermeister Richard Gebert hatte auch ein Geschenk für Richard Kager, der Ende 2004 noch während seiner Amtszeit nach Schwadorf kam. Richard Gebert hatte eine Statue des Schwadorfer Wappentiers, dem Wolf, für den scheidenden Pfarrer. Auch der Abfallverband in Person von AWS-Obmann Roman Stachelberger stellte sich als Abschiedsgast ein. Roman Stachelberger überreichte im Namen des AWS eine Erinnerungsfotocollage an den Papstbesuch im Vorjahr sowie Weinflaschen aus Carnuntum und edle Biergläser an Richard Kager. Einen ganz persönlichen Abschied nahmen die stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Lisi Laschober (Rauchenwarth) und Stefan Reichenauer (Schwadorf) von "ihrem" Pfarrer. Lisi Laschober und Stefan Reichenauer überreichten im Namen der Pfarrgemeinderäte aus Rauchenwarth und Schwadorf sowie des Dekants Richard Kager ein Fahrrad - vorerst aber nur ein symbolisches. Denn tatsächlich bekommt Kager ein E-Bike geschenkt. Pfarrgemienderatsmitglieder mit Richard Kager und Pastoralassistentin Magdalena Angel. Die Village Voices aus Rauchenwarth sagen für Richard Kager ein Ständchen. Richard Kager war sichtlich gerührt von der Darbietung der Village Voices, im Bild mit Rauchenwarths Bürgermeister Martin Kolber und dessen Vize Thomas Buchberger (beide ÖVP). Rauchenwarths Ortschef Martin Kolber bei seiner Rede. Gemeindevertreter aus Rauchenwarth sowie die Mitglieder der Village Voices mit Richard Kager. Richard Kager mit Mitgliedern der Feuerwehr Schwadorf um Kommandant Wolfgang Niederauer. Richard Kager mit Mitgliedern der Feuerwehr Rauchenwarth um Kommandant Daniel Kolber. Ein Ständchen und einen Geschenkkorb gab es auch vom Musikverein Schwadorf. Auch der Musikverein Rauchenwarth um Obmann Hannes Laschober hatte für Richard Kager eine Überraschung. Die Musikvereine aus Schwadorf und Rauchenwarth mit "ihrem" Lieblingspfarrer. Richard Kager mit seinem Nachfolger Helmut Klauninger. Richard Kager im Interview mit NÖN-N1-TV.

Wenngleich er seiner neuen Aufgabe mit Enthusiasmus entgegentritt, war dem 55-Jährigen in vielen Situationen anzumerken, wie sehr ihm sein bisheriges Zuhause fehlen wird. Vor allem als es um die zahlreichen Geschenkübergaben, Dankesreden und musikalischen Dankesbekundungen ging, musste Kager mehrmals tief berührt schwer schlucken. Besonders die Darbietung des Rauchenwarther Chors „Village Voices“ vermochte den Pfarrer fast aus der Fassung zu bringen, hieß es doch im ersten Lied „Vergiss uns nicht“ - da standen dem sonst so gefasst wie möglich wirkenden Pfarrer die Tränen in den Augen.

Als „schwere Trennung“ und „höchsten Verlust“ wollte auch Schwadorfs Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) Kagers Abgang noch immer nicht so recht glauben. „Es ist aber nur ein räumlicher Abschied und keiner im Herzen“, wusste der Ortschef die passenden Worte zu finden, denen auch der scheidende Pfarrer in vollem Umfang zustimmen konnte. „Ich werde gerne einfach so wieder herkommen“, versprach der 55-Jährige. Einen Anker lässt Kager übrigens in Schwadorf weiter als fixe Verbindung im Wasser: Er bleibt nämlich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sowie als deren Kurat und auch als Feuerwehr-Peer für die Region aktiv.

Zahlreiche Geschenk als bleibende Erinnerungen

Als ständige bleibende Erinnerungen waren natürlich die zahlreichen Geschenke von Politik, Pfarren, Feuerwehr, Musikvereinen und einiger Gläubiger gedacht. Von den Pfarrgemeinden Schwadorf und Rauchenwarth sowie dem Dekanat Schwechat, dem Kager seit 2015 als Dechant vorgestanden war, durfte sich der begeisterte Radfahrer über ein E-Bike freuen. Vom Abfallwirtschaftsverband gab es eine Erinnerung an die gemeinsame Papstvisitation im Vorjahr.

Die Gemeinde Schwadorf hatte ein wohlüberlegtes Präsent parat: Eine hölzerne Marienstatue. Überlegt deshalb, da die Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“, auch Marienkirche genannt, der Jungfrau Maria gewidmet ist. Verwehren mussten Bürgermeister Jürgen Maschl und der Gemeinderat dem scheidenden Priester jedoch die Verleihung des „Goldenen Ehrenzeichens der Marktgemeinde Schwadorf“ - „da sind wir streng, die gibt es erst ab 20 Jahren“, hielt Maschl humorig fest und erntete amüsiertes Lacher.

Allerdings sollte diese „Ehrenzeichen-Absage“ für seinen Rauchenwarther Amtskollegen Martin Kolber (ÖVP) am Ende eine Steilvorlage werden. „Von uns hast du ja schon beim Dorffest die Goldene Medaille der Gemeinde bekommen. Bei uns brauchst also keine 20 Jahre“, hielt er augenzwinkernd fest und sorgte zeitgleich für lautes Gelächter.

Dankes- und Abschiedsbekundungen gab es übrigens auch aus Enzersdorf und Fischamend, wo er seit 2019 als Leiter des Pfarrverbandes Fischatal Nord fungierte. Kagers Nachfolger als Priester in Schwadorf und Rauchenwarth sowie als Pfarrverbandsleiter steht übrigens bereits fest: Der 51-jährige Helmut Klauninger übernimmt mit 1. September, er war bisher in der Pfarre Gänserndorf tätig - mehr zu seiner Person erfährst du hier.