Schwadorf setzt auf Weihnachtsbeleuchtung „light“

Die Marktgemeinde Schwadorf hat sich dazu entschlossen, dieses Jahr zu einem großen Teil auf öffentliche Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Außerdem appelliert Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) an die Bevölkerung, private elektronische Dekoration auf ein Minimum zu reduzieren, um gemeinsam Energie zu sparen.

Der Ortschef äußert sich zu der Entscheidung der Gemeinde folgendermaßen: „Wir werden die Weihnachtsbeleuchtung natürlich vermissen. Der Gemeinde kommt jedoch Vorbildwirkung zu und es wäre daher mehr als unpassend, in der jetzigen Energiekrise zusätzliche Verbraucher anzubringen.“ Ein wenig Licht spendet die Gemeinde aber doch. Nämlich wurde am Schwadorfer Hauptplatz und am Weg zur Pfarrkirche etwas dekorative Beleuchtung angebracht. So soll doch Adventstimmung im Ort verbreitet werden.

Andererseits wird dadurch darauf geachtet, dass der 2. Schwadorfer Adventmarkt sein weihnachtliches Flair behalten kann. Der erste Markt dieser Art hat 2018 stattgefunden und sollte eigentlich alle zwei Jahre stattfinden. Corona hat 2020 aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Marktgemeinde lädt daher mit etwas Verspätung am kommenden Samstag wieder zum Adventmarkt am Hauptplatz.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.