Asfinag erzeugt entlang der A4 und S1 ihren eigenen Strom

Auf einer Länge von 38 Kilometern soll sich die sogenannte Energieregion Ost erstrecken. Die Asfinag meint damit die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen (PV) samt eigenem privatem Energie-Transportnetz entlang der Autobahnen A4 und A23 und der Schnellstraße S1. Damit einhergehen soll auch eine leistungsstarke Energiespeicherung zur Versorgung eines ganzen Autobahnabschnittes.

Nach dem Baustart Mitte Mai nimmt das Projekt bereits sichtbare Formen an. „Die ersten beiden PV-Felder stehen schon vor der Fertigstellung“, sagt Kurt Portschy, Asfinag-Regionalleiter. Bei den S 1-Anschlussstellen Schwechat Süd, Mannswörth und Rannersdorf hat die Asfinag bereits 1.400 von insgesamt 17.000 PV-Modulen der Energieregion Ost montiert. Mehr als 1.000 Module sind zusätzlich in der Autobahnmeisterei Inzersdorf bereits in Betrieb. „Der Ring umfasst insgesamt auch mehr als 28.000 Meter Energieleitungen sowie 21 neue PV-Anlagen und vier Hochleistungs-Batteriespeicher mit einer Speicherkapazität von mehr als sechs Megawattstunden. Wir schaffen so eine Leistung von rund 6.000 Kilowatt-Peak“, so Portschy.

Versorgen wird der Autobahnbetreiber damit unter anderem sechs Tunnel inklusive Steuerungen und Sicherheitsfeatures, die gesamte Streckenbeleuchtung, Notrufeinrichtungen, Videokameras sowie alle Überkopfeinrichtungen. Zusätzlich fließt der grüne Strom auch in die nationale Verkehrsmanagement-Zentrale Wien-Inzersdorf, sowie in die dortige Autobahnmeisterei und den zentralen Asfinag-Standort und er dient auch zur Anspeisung der internen E-Ladeinfrastruktur. Rund 46 Millionen Euro investiert die Asfinag in dieses „weltweit einzigartige Projekt“ zur Versorgung der Infrastruktur mit Sonnenenergie.

Damit will die Asfinag einerseits den Anteil an erneuerbarer Energie zur Eigenversorgung um ein Vielfaches steigern. Darüber hinaus soll das öffentliche Stromnetz entlastet und die Blackout-Resilienz erhöht werden, um die Strecke im Notfall aufrecht erhalten zu können.

Bilanzielle Stromautarkie bis 2030

Derzeit hat die Asfinag einen Energieverbrauch von mehr als 220 Gigawattstunden. Rund 135 Gigawattstunden davon sind Strom. Der Großteil fließt in die Straßeninfrastruktur, das meiste davon in die Beleuchtung, sowie in die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung der Autobahntunnel. Bereits heute erzeugen in der Asfinag 31 erneuerbare Energieanlagen auf Tunnelportalen und Dach- und Freiflächen, sowie zwei Kleinwasserkraftwerke rund 3.700 Kilowatt-Peak Strom zur Eigenversorgung. Das sind umgerechnet derzeit bereits 3,7 Millionen Kilowatt Stunden.

Das erklärte Ziel ist aber, bis 2030 bilanziell stromautark zu sein. Dafür soll einerseits der gesamte Energiebedarf um 20 Prozent gesenkt werden. Andererseits sollen die eigenen Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraft-Anlagen insgesamt 100 Megawatt-Peak Strom erzeugen.