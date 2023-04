AUA erhält neue Langstrecken-Flugzeuge

Die Freude ist groß bei den Vorständen der Austrian Airlines: „Mit der Boeing 787-9 holen wir eines der innovativsten Langstreckenmodelle am Markt zu Austrian Airlines. Das ist eine Teamleistung, auf die die Austrian stolz sein kann“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino. Auch die Geschäftsführerin Annette Mann freut sich über die längst überfällige Entscheidung aus Frankfurt: „Mit dem Dreamliner hebt Austrian Airlines in ein neues Flugzeitalter an und nimmt Kurs auf Wachstum“.

Die Boeing ‚Dreamliner‘ werden sukzessive von Lufthansa transferiert und werden zur erheblichen Verjüngung der Austrian Flotte beitragen. Insgesamt zehn Boeing 787-9 mit 297 Sitzplätzen in einer Dreiklassen Bestuhlung werden die inzwischen mehr als 20 Jahre alten Boeing 767/777 bis zum Jahr 2028 ersetzen. Bereits im Sommerflugplan 2024 soll der erste Boeing 787-9 Jet ab Schwechat abheben. Wie eine Austrian Airlines Sprecherin gegenüber der NÖN bestätigt, sollen die Boeing 787-9 nach ihrer Ankunft in Schwechat in ihrer Ausstattung an den Austrian-Flottenstandart angepasst werden.

Der AUA-Vorstand (Michael Trestl, Annette Mann, Francesco Sciortino) gab die Entscheidung für den Ankauf der Langstreckenflugzeuge bekannt. Foto: Austrian Airlines DBS

Mit der Einführung des neuen Boeing Dreamliners setzt Austrian Airlines nicht nur auf eines der umweltfreundlichsten Langstreckenflugzeuge, es verbraucht im Vergleich zur bisher eingesetzten Boeing 767 um bis zu 20% weniger Treibstoff, sondern auch auf eines der leisesten am Markt.

Doch nicht nur die Effizienz des Flugzeuges soll sich erhöhen, wie Austrian CCO Michael Trestl hinweist, sondern auch der Komfort für den Passagier an Bord: „Der ‚Dreamliner‘ wird seinem Namen gerecht. Wir freuen uns, dass unsere Fluggäste bereits ab dem geplanten Erstflug nächsten Sommer neuen Reisekomfort genießen können“. An Bord erwartet Fluggäste ein innovatives Lichtsystem, das je nach Tages- oder Nachtzeit an den Biorhythmus angepasst ist und somit den Jetlag reduzieren kann, sowie großzügige Gepäcksfächer.

Mit der Auslieferung des zehnten Boeing 787-9 Flugzeuges an Austrian Airlines im Jahr 2028 erhöht sich zudem die Anzahl der verfügbaren Langstreckenflugzeuge von neun auf zehn Einheiten, was darauf schließen lässt, dass auch das Angebot ab dem Flughafen Schwechat weiter ausgebaut wird.

