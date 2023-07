Neuer Pächter für Himberger Waldbadkantine

Die Himberger Waldbadkantine hat einen neuen Pächter gefunden. Die ehemalige Pächterin Alexandra Polk habe den Vertrag mit der Gemeinde aufgekündigt, weshalb die Kantine seitens der Gemeinde zur Pacht ausgeschrieben wurde, berichtet Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Bei den Bewerbungsgesprächen habe sich nun Orhan Bayin durchsetzen können. „Ich bin bereits seit über 20 Jahren als Gastronom tätig und habe im Laufe meiner Karriere in einigen gehobenen Lokalen in Wien gearbeitet“, erzählt Orhan Bayin.

Bevor er die Waldbadkantine übernahm, hatte Bayin eine eigene Cocktailbar in Wien betrieben. Da er nun seit einiger Zeit in Himberg lebe und durch Gespräche in der Gemeinde mitbekommen habe, dass die Kantine zur Pacht ausgeschrieben war, habe er sich kurzerhand beworben. Sein Ziel als neuer Pächter? „Das erste Jahr wird quasi als Probejahr dienen um das Angebot auf die Wünsche der Gäste anzupassen“, so der Himberger Gastronom. Am Ende der Saison wolle er dann eruieren, wo es etwaigen Verbesserungsbedarf gebe. Das bisherige Feedback ihm gegenüber sei jedoch bereits durchwegs gut.

Zugang zu Kantine auch ohne Badekarte möglich

Angeboten werden die üblichen alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränke sowie Kaffee. Kleine Imbisse wie diverse Pizzen, Langos, Würstel, Pommes und dergleichen können auch erworben werden, sowie natürlich verschiedene Eissorten. „Das Feedback der Gäste ist ausgezeichnet, Herr Orhan Bayin wird als sehr freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend beschrieben“, sagt auch Bürgermeister Wendl. Der Vertag wurde für die heurige Badesaison abgeschlossen und werde bei Zufriedenheit einvernehmlich verlängert.

Der Zugang zur Kantine des Waldbads ist auch dann möglich, wenn man kein zahlender Badegast ist. Dafür muss man sich lediglich bei der Kassa melden und bekanntgeben nur den Gastronomiebereich besuchen zu wollen. Somit können auch Spaziergänger oder Radfahrer im Waldbad etwas Energie tanken.