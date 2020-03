Am Resultat der Wahl vom 26. Jänner und an der Sitzverteilung von 14 Mandaten für die SPÖ, 4 Gemeinderatssitzen für die ÖVP und dem einen Mandat für Josef Schiefer wird sich nichts ändern. Das heißt: die konstituierende Sitzung des Lanzendorfer Gemeinderates kann am Montag (9. März) um 18.30 Uhr stattfinden.

Die Grünen, die in Lanzendorf erstmals an der Gemeinderatswahl teilgenommen haben, reichten nach der Wahl ein Ersuchen um Neuauszählung der Stimmen ein. Martin Kopp, Obmann der Grünen, war am Wahlsonntag als Wahlzeuge im Einsatz und wollte damals mitbekommen haben, dass die Möglichkeit einer kleinen Unklarheit bei der Auszählung der Stimmen vorliegen könnte. Dabei soll ein Stimmzettel fälschlicherweise nicht den Grünen zugeordnet worden sein.

Diese eine Stimme hätte, so sie denn wirklich den Grünen gehört hätte, das Resultat der Grünen von 48 auf 49 Stimmen angehoben und dazu geführt, dass die Partei auf Kosten der SPÖ ein Mandant geschafft hätte und so in den Gemeinderat hätte einziehen können. Laut der Auszählung vom Wahlsonntag haben die Grünen das Mandat um 0,5 Stimmen verpasst (die ermittelte Wahlzahl war 48,5).

Die eingereichte Wahlbeschwerde hatte, da sie lediglich auf einer Vermutung basiert hat, allerdings für die Landeswahlbehörde "zu wenig Substanz", als dass die Wahl hätte als ungültig bezeichnet werden müssen. Nach dem Bescheid aus St. Pölten ist das Resultat der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner also rechtens.

„Ich bedauere die Ablehnung unserer Beschwerde natürlich, akzeptiere aber diese Entscheidung“, sagteMartin Kopp gegenüber der NÖN. Auf seine eigene und auf die politische Arbeit der Partei werde dieser Bescheid indes keine Auswirkungen haben. „Wir werden weiterhin genau hinschauen und uns in der Gemeinde für grüne Anliegen stark machen“, sagte Kopp.