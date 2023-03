Schwechat: Siedlung „Am Grund“ ist nun bauliche Schutzzone

Wer die Wiener Straße in Richtung Simmering entlang fährt, kommt unweigerlich an ihr vorbei: Der Siedlung „Am Grund“, die ihren Anfang einerseits zwischen Dan-Küchenstudio und Tierarztordination und andererseits von der Dreherstraße weg nimmt. Knapp 20 Häuser schmiegen sich dort auf einer Länge von rund 200 Metern aneinander. Die Siedlung zählt zu den ältesten im Erscheinungsbild noch erhaltenen Stadtteilen Schwechats. Dazu gehört die gepflasterte Straße ebenso wie die Bauweise der Häuser.

Denn bis auf einen modernen Neubau mit Flachdach, der das Ortsbild ein wenig ins Wanken bringt, sind alle anderen Häuser maximal fünf Meter hoch, verfügen ein Giebeldach und eine parallel zur Straße verlaufende Regenrinne. Diese Bauweise will die Stadtpolitik unbedingt erhalten und hat nach einer mehrjährigen Bausperre nun „Am Grund“ als Schutzzone ausgewiesen.

Dach in Ziegeloptik verpflichtend

„Da wir in der Siedlung so genaue Bebauungsvorschriften vorgeben, braucht es eine Schutzzone“, erklärt Baustadtrat Simon Jahn (Grüne). Der Beschluss im Gemeinderat fiel jedenfalls einstimmig. Neben der Bauklasse I, die eine maximale Bauhöhe von fünf Metern zulässt, weist die Gemeinde auch ganz genaue Vorgaben etwa für die Dächer aus. So muss es ein Giebeldach sein und die Dachneigung zur Straße hin muss zwischen 30 und 45 Grad betragen. Zudem ist die Dachdeckung straßenseitig in „Ziegel- oder Schindeloptik unabhängig vom Material“ in den Farben Anthrazit-, Grau- oder Rottönen verpflichtend.

Ebenfalls zur Straßenseite hin, ist es verboten Balkone oder Gaupen an den Fassaden oder Dachflächen zu errichten. „Wir wollen, dass die Siedlung ein einheitliches Gesicht hat“, untermauert Jahn im Gespräch mit der NÖN. Neben „Am Grund“ gibt es in Schwechat bereits seit Jahren eine zweite Schutzzone. Dabei handelt es sich um die heutige Neufeldsiedlung.

