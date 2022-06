Ermittlungen 19-Jähriger auf A4 in NÖ überrollt: Lenker von Sattelzug ausgeforscht

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

I m Fall des am Montag auf der Ostautobahn (A4) in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) von einem Sattelzug überrollten und getöteten 19-Jährigen sind die Ermittlungen am Dienstag weitergegangen.