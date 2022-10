Einbruch in Zwölfaxinger Sparkassen-Filiale

"Ja, wir können den Einbruch in unsere Filiale in Zwölfaxing bestätigen", heißt es seitens der Sparkasse Bruck-Hainburg-Neusiedl auf NÖN-Anfrage. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten sich die Täter Zugang in die Bank verschafft. Am Filialgebäude selbst entstand "minimaler Sachschaden".

Ob etwas gestohlen wurde, wollte man bei der Landespolizeidirektion NÖ (LPD) gegenüber der NÖN nicht kommentieren und verwies auf "ermittlungstaktische Gründe". Die Ermittlungsarbeit hat das Landeskriminalamt (LKA) übernommen.

