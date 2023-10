Schwechat: Einbrecher durchwühlten Haus mitten am Tag

Die Polizei warnt jeden Herbst vor Dämmereinbrüchen. Überhaupt nutzen Täter die einsetzende Dunkelheit oder überhaupt den Schutz der nächtlichen Finsternis für ihre Coups. Dass es allerdings auch besonders dreiste und skrupellose Einbrecher gibt, beweist nun ein Fall in Schwechat. Denn der oder die Täter waren mitten am Tag in ein Wohnhaus in der Himberger Straße eingestiegen.

Konkret dürfte sich der Einbruch zwischen 10 und 11.15 Uhr abgespielt haben. Über ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoß gelangten die Täter in das Haus und durchwühlten dieses anschließend. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie unerkannt wieder verschwinden. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt, die Ermittlungen der Schwechater Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.

Einige Tage zuvor war es mal wieder im Betriebsgebiet Reinhartsdorfgasse in Rannersdorf zu einem Einbruch gekommen. Die Täter hatten ein Fenster des Firmengebäudes aufgebrochen und waren so ins Innere gelangt. Aus einem Büroschrank entwendeten sie die Handkasse mit Bargeld und verschwanden - ebenfalls unerkannt. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen.