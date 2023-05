Kledering: Polizei klärt Trafikeinbruch aus dem Jahr 2021

Seit Oktober 2022 ermittelten die Ermittler des Bereichs „Diebstahl“ des Landeskriminalamts NÖ (LKA) gegen eine Tätergruppe aus Polen. Ihr werden Einbruchsdiebstählen in Trafiken, Drogeriemärkte und andere Gewerbebetriebe vorgeworfen. Sie sollen hauptsächlich Tabakwaren und Parfüms gestohlen haben. Nach einem mutmaßlichen versuchten Trafik-Coup in Alkoven im oberösterreichischen Bezirk Eferding wurde ein Duo von LKA-Beamten auf der Westautobahn bei Haag festgenommen.

Den zwei Polen im Alter von 57 und 61 Jahren werden insgesamt 19 erfolgreiche Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt, darunter auch einer in die Trafik in Kledering am 6. November 2021. Zudem soll das Duo unter anderem in Trafiken in Maria Enzersdorf oder Perchtoldsdorf (beide Bezirk Mödling) eingestiegen sein. Zusätzlich zu den 19 erfolgreichen Einbrüchen ist die Polizei überzeugt, den Polen auch zehn Einbruchsversuche und zwei Fahrraddiebstähle nachweisen zu können.

Mutmaßlicher Gesamtschaden bei 225.000 Euro

Bei der Fahrzeug- und Hausdurchsuchung nach der Festnahme habe das LKA nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ zahlreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut entdeckt und sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Exekutive auf rund 225.000 Euro. Die beiden Verdächtigen zeigen sich allerdings nicht geständig, sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Als möglicher Mittäter konnte die Polizei zudem einen weiteren Polen (54) ausforschen, der im Bezirk St. Pölten-Land wohnhaft ist. Er soll die gestohlenen Waren weiterverkauft haben. Auch bei dem 54-Jährigen dürften die Beamten zahlreiches Diebesgut sichergestellt haben. Allerdings leugnet der mutmaßliche Hehler ebenfalls eine Beteiligung an den Straftaten. Der 54-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

