Schwechater Polizeihund „Pitt“ erschnüffelt riesige Menge Cannabis

13 Kilogramm Cannabisharz beziehungsweise Cannabiskraut mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von mindestens 130.000 Euro - dieser riesige Drogenfund ging den Suchtmittelfahndern des Stadtpolizeikommandos Schwechat (SPK) im Fachbereich „Grenzpolizeilicher Kriminaldienst“ bereits Anfang April ins Netz. Wie die Landespolizeidirektion NÖ heute Dienstag, 1. August, in einer Aussendung bekannt gab, konnte das Suchtgift bei einer Wohnungsdurchsuchung in Wien-Margareten sichergestellt werden.

Erschnüffelt wurden die Drogen von SPK-Polizeihund „Pitt“. Neben dem Cannabis fanden die Ermittler auch „diverse Utensilien zur Abwicklung von Suchtgifthandel“ sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Wiener Wohnung soll laut Exekutive als Hauptumschlagplatz gedient haben, der Drogenhandel „hochprofessionell über verschiedenste soziale Medien abgewickelt worden sein“. Die Ermittlungen zu den Abnehmer laufen noch, die Käufer dürften jedoch nicht nur im Wiener Raum leben.

Vier Verdächtige sitzen in Haft

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung nahmen die Flughafen-Beamten gemeinsam mit ihren Kollegen des Landeskriminalamtes NÖ (LKA) insgesamt fünf Personen fest. Dabei handelt es sich um vier Wiener (29,19 und 18) sowie einen Mann aus St. Pölten (21). Bis auf zwei 18-Jährige, die nur bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt wurden, sitzen die Verdächtigen derzeit in der Justizanstalt Josefstadt ein. Dort ist auch ein 21-Jähriger aus Wien-Donaustadt inhaftiert, der die Beamten auf die mutmaßliche Bande aufmerksam machte.

An ihn war eine Paketsendung adressiert, die 560 Gramm Cannabisharz enthielt und bei einer Schwerpunktkontrolle von Flughafenpolizei und Zoll aufgeflogen war. Erschnüffelt wurde der illegale Inhalt von Zoll-Diensthund „Pero“. Bei der Zustellung des Pakets klickten für den 21-Jährigen die Handschellen. In dessen Wohnung fanden die Beamten zudem „geringe Menge Cannabiskraut sowie Suchtmittelutensilien“. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stieß die Exekutive schließlich auf die Wohnung in Wien-Margareten.