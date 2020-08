Bereits letzte Woche wurde die neue Flutlichtanlage am Sportplatz des ASK Marienthal zum ersten Mal in Betrieb gesetzt. „Als es so weit war, waren alle Anwesenden beeindruckt, so hell leuchtete die neue Anlage“, ist Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) erfreut.

Ein weiterer Vorteil neben der Lichtstärke ist die Steuerung der Anlage, denn es kann das Spielfeld im vorderen und im hinteren Bereich separat beleuchtet werden. Durch die LED-Technologie werden die Stromkosten im Vergleich zur alten Lichtanlage wesentlich sinken. Die Kosten liegen bei rund 80.000 Euro.