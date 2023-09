Ursachen-Suche nach Brand in Raffinerie Schwechat

Wie ein der „Kronen Zeitung“ zugespieltes Video zeigt, hat es Mittwochvormittag (6. September) in der Schwechater OMV-Raffinerie gebrannt. Den Vorfall hat der Öl-, Gas- und Chemiekonzern mittlerweile mehreren Medien, darunter der NÖN, auf Anfrage bestätigt. Nähere Angaben macht die OMV allerdings kaum, nur das der betroffene Anlage außer Betrieb genommen wurde. Der Grund für den Brand ist noch unklar: „An der Ursachenfindung wird noch gearbeitet“, heißt es dazu gegenüber der NÖN.

Allerdings ist der Konzern bemüht, das Ausmaß des Vorfalls zu relativieren. Einerseits wären sofort „sämtliche Sicherheitsvorkehrungen“ getroffen worden und andererseits wären „Umwelt und Personen“ zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Darüber hinaus würden alle anderen Anlagen der Raffinerie weiter im Normalbetrieb laufen. Nachsatz: „Der gestrige Vorfall hat keinerlei Auswirkungen auf die Versorgung unserer Kunden und Kundinnen.“

Damit will man unterstrichen wissen, dass der Vorfall nicht mit jenem im Sommer des Vorjahres vergleichbar ist. Damals war es beim Hochfahren der Anlage nach der gesetzlich verpflichtenden Generalüberholung im Bereich der Kraftstoffproduktion zu einer Beschädigung der Außenhaut an der Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage gekommen. Die Benzin- und Dieselproduktion war daraufhin rund vier Monate nur eingeschränkt möglich, das Werk ging erst wieder Ende September in den Vollbetrieb.