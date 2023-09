Leopoldsdorf dankt für einen reichhaltig gedeckten Tisch

„Wie schön ist es doch, in so einem Rahmen Danke sagen zu können.“ Das dürften sich am Sonntag (17. September) die Besucherinnen und Besucher des Leopoldsdorfer Erntedankfestes 2023 gedacht haben. Bei strahlendem Spätsommerwetter konnte gemeinsam in Gebet und mit Gesang für die reichhaltigen Erntegaben gedankt werden.

Dazu passend sangen die Leopoldsdorfer Jungscharkinder „Ich bin gern auf dieser Welt“ und „Sag mal Danke“. Auch der Kirchenchor „Pfarrklang“ trug mit einigen Liedern, zum Schluss mit dem Klassiker „O Happy Day“, zur schön gestalteten Festmesse bei. Das Wort „danken“ und der Sinn hinter diesem Wort standen auch im Zentrum der Kinderpredigt.

Im Anschluss an die Festmesse genossen die Besucherinnen und Besucher das reichhaltige Buffet und die Kinder hatten viel Spaß in der Luftburg, beim Basteln, bei einer aufregenden Schatzsuche im Sand und bei weiteren Angeboten. Nicht fehlen durfte natürlich die Verlosung der Erntegaben.