Costa Coffee und Burger King eröffnen Filialen am Flughafen Schwechat

Hunger und Durst muss man am Flughafen nicht leiden - das Angebot an Gastro-Bettrieben ist groß. Seit heute reihen sich noch zwei weitere Lokale in die Riege in der Ankunftshalle ein. Eine Filiale von Costa Coffee und ein Burger King. „Mit Costa Coffee eröffnet eine weltweit bekannte Marke ihren ersten Österreich-Standort bei uns. Eine neue Burger King-Filiale rundet das internationale Angebot in der Ankunftshalle ab. Gemeinsam mit Lagardère Travel Retail Austria bieten wir Reisenden und Abholern noch mehr kulinarische Auswahl am Flughafen Wien“, sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger.

Die Kaffeemarke Costa Coffee bietet an ihrem ersten Standort in Österreich neben Kaffee auch ein Sortiment an kleinen süßen und salzigen Snacks. Für Burger King ist es bereits die zweite Filiale am Airport. Beide Lokale sind täglich geöffnet – Costa Coffee von 5:00 bis 22:00 Uhr und Burger King von 5:00 bis 23:00 Uhr. Betrieben werden die Gastronomieeinrichtungen von Lagardere Travel Retail Austria.

