Freizeitzentrum-Leiter Manfred Urbanek und sein Team sind gut gerüstet für die neuen Corona-Auflagen und bieten seit Freitag wieder (fast) den gewohnten Service für die Besucher des Freibades.

Zur Eröffnung der Anlage, und auch das ganze Pfingstwochenende lang, spielte allerdings das Wetter nicht mit. Kühle 19,03° Wassertemperatur lockten am Freitag nur die wirklich tapferen Schwimmer ins Becken. Bei Sonnenschein jedoch, dürfen sich bis zu 3.600 Badbesucher in der Anlage befinden (berechnet nach der 10 m² pro Person-Regel für die Liegefläche).

„Wie erkläre ich einem Kleinkind, dass es jetzt nicht ins Babybecken darf?“ Manfred Urbanek, Freizeitzentrum-Leiter

„Klar ist“, so Urbanek, „dass die Flirtzone am Beckenrand heuer leider nicht stattfinden darf.“. Es sei schon schwierig genug für Schwechats Bademeister, die erlaubte Anzahl von 175 Leuten im Sportbecken zu kontrollieren, da müsse der Beckenrand frei bleiben. „Eine große Herausforderung für alle Beteiligten werde die Einhaltung der Corona-Auflagen ohnehin“, ist sich der Freizeitzentrum-Verantwortliche bewusst. Denn zusätzlich zum Sportbecken kommt noch das Nichtschwimmerbecken, in dem 83 Personen erlaubt sind und das Babybecken, in dem sich 18 Personen befinden dürfen.

„Wie erkläre ich einem Kleinkind zum Beispiel, nicht ins Babybecken zu dürfen, obwohl ein anderes Kinder aber schon darf?“, sorgt sich Urbanek um seine kleinen Badegäste.

Für die Abstandsregeln beim Kommen und Verlassen der Anlage dienen vier durch Stehzäune getrennte Gänge, mit neonfarbigen Bodenmarkierungen und Pfeilen, die die jeweilige Richtung vorgeben. Alle eineinhalb Meter befindet sich ein pinker Querstreifen um den „Baby-Elefanten-Abstand“ besser einhalten zu können. Die gleichen Vorkehrungen wurden für beide Buffets und auch für die Kabinen und Duschen vorgenommen.

„Man merkt schon, dass hier Menschen Gesetze verabschiedet haben, die die Realität eines Freibades nicht wirklich kennen“, zeigt sich der Leiter verwundert. Wie sonst könne es sein, so Urbanek, dass sein Team immer Mund-Nasen-Schutz-Masken tragen müsse, während bis zu 3.600 Badbesucher keine Masken tragen müssen, außer in der Garderobe und in den Toiletten.

Trotz aller Hürden freut sich der Zentrumsleiter nun auf die eröffnete Badesaison. 200 Saisonkarten wurden schon verkauft und ab nächster Woche sei auch bestes Wetter angesagt.

Für die Sicherheit in der Anlage sorgt, wie auch schon 2019, die Security-Firma Patronus-GmbH. Jeweils zwei Mitarbeiter der Firma kümmern sich um die Einhaltung der Regeln im Bad.