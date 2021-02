Seit dem 1. Jänner des neuen Jahres bietet die Schwechaterin Michaela Gutschka in ihrem kleinen Salon „FellArt“ in der Jesuitenmühlstraße 15 Pflege und Haarschnitte für Hunde und andere Haustiere an.

„Ich bin nach wie vor an erster Stelle Personaltrainerin, doch jetzt im Lockdown musste ich mir etwas Neues überlegen“, meinte die studierte Sportlerin.

In einem Wiener Salon absolvierte Gutschka im Oktober eine zweimonatige Ausbildung zur Hundefriseurin. Sie adaptierte einen schönen gefliesten Raum ihres Hauses und bietet in diesem außer Hundepflege auch noch Tiermassage an. Die Fitnesstrainerin ist staatlich geprüfte Heilmasseurin und kann die Muskulatur von Hunden mit Gelenkproblemen oder welche sehr nervös sind mit Massagen gut entspannen. Zugute kommt der vielseitigen Schwechaterin jetzt auch, dass sie in Florida 2003 zum Hundecoach ausgebildet wurde. Jetzt im Lockdown holt Gutschka – als besonderen Service – die Tiere auch von zu Hause ab und bringt diese frisch gebadet und rasiert wieder. Dieser Service gilt, laut Gutschka, für ältere Hundebesitzer und -besitzerinnen, oder solche, die das Haus nicht verlassen können. Aus den Hundehaaren spinnt die kreative Unternehmerin sogar Wolle und filzt kleine Kuscheltiere für die jeweiligen Hundehalter.