Neuer Gramatneusiedler Freizeitpark wird gestürmt, bevor er fertig ist

„Der Freizeitpark ist noch nicht fertig, wie man unschwer erkennen kann“, leitete Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) bei der Eröffnung ein. Tatsächlich sind die neuen Attraktionen am Ortsrand noch von regem Baustellenbetrieb umgeben. Zum einen von der Baustelle für das neue Feuerwehr-Haus, das am 4. Mai 2024 eröffnet werden soll. Zum anderen aber auch, weil das Gelände noch bepflanzt und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden soll und direkt angrenzend ein Radweg errichtet wird. Doch, die neuen Angebote für die Jugendlichen werden bereits so begeistert genutzt, dass den Freizeitpark trotzdem bereits eröffnen wollte.

Der Freizeitpark hat eine lange Vorgeschichte. „Vor fünf Jahren war hier noch Ortsgebiet der Gemeinde Moosbrunn“, begrüßte Schwab auch seinen Nachbarbürgermeister Paul Frühling (ÖVP). Der Hauptgrund für die Verlegung der Gemeindegrenzen lag in der Errichtung des neuen Feuerwehrhauses. Das verbleibende Grundstück dahinter war ursprünglich als Erweiterungsfläche für den angrenzenden Friedhof geplant. Ist es im Prinzip noch immer, doch „eine Erweiterung brauchen wir frühestens in 30 Jahren“. Solange sollte das Grundstück nicht ungenutzt bleiben. Was bisher gefehlt habe, sei eine Fläche für die Jugendlichen gewesen. Dieses Manko wurde nun eindrucksvoll behoben. Rund 480.000 Euro hat die Umgestaltung bisher gekostet. Dafür hat die Gemeinde nun ein Freizeitareal, das alle Stückerln spielt. Eine riesige Bumptrack-Anlage, einen Ballspielplatz und eine Outdoor-Fitnessanlage. Dahinter soll noch eine ruhige Zone entstehen. „Es wird sich noch einiges tun“, verwies Schwab darauf, dass noch ein Radweg errichtet, 30 Bäume und zahlreiche Strächer gepflanzt und Sitzgelegenheiten aufgestellt werden.