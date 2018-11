Am Heimatflughafen in Schwechat wurde der erste Airbus A320 von Laudamotion mit der neuen Lackierung vorgestellt. Die Maschine wurde von Airportchef Julian Jäger und den Laudamotion-Geschäftsführern Andreas Gruber und Colin Casey auf den Namen "Wien", benannt nach der Flughafen Wien AG, getauft.

"Wir sind sehr stolz den Namen des Gründers und des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda in die Welt zu tragen. Durch das neue Design spiegeln wir unsere rot-weiß-rote Identität wieder und sorgen damit für ein neues Erscheinungsbild an Europas Flughäfen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Gruber. Laudamotion bietet 28 Destinationen direkt ab Schwechat an. Im Winterflugplan 2018/19 bietet Laudamotion über 100 wöchentliche Abflüge in zahlreiche europäische Metropolen, die kanarischen Inseln, Spanien, Marokko und Jordanien an. Das Streckennetz im Sommer wird durch klassische Feriendestinationen im Mittelmeerraum auf über 150 Abflüge pro Woche erweitert.

Der nun getaufte Flieger ist der erste von 19 neuen Airbussen, die bis zum Sommer 2019 in die Laudamotion Flotte aufgenommen werden. Das starke Wachstum ist die Basis für den Einsatz von bis zu 50 Flugzeugen, die die Flotte von Laudamotion in den nächsten Jahren verstärken werden.