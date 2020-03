Der Wahlslogan "wir, statt einer allein!" hat die Gemeinderatswahl nur um gut einen Monat überlebt. Aktuell ist bei der ÖVP in der Gemeinde Maria Lanzendorf von Einigkeit wenig zu sehen und die Partei gibt ein ziemlich zerstrittenes Bild ab. Gerüchte über Streitereien an der Spitze der Volkspartei gab es im Dorf schon länger, heute (2. März) sind diese durch eine von Obfrau Nicole Kramreither verschickte Medienmitteilung bestätigt worden.

"Nach eingehenden internen Beratungen möchten wir mitteilen, dass unser bisheriger geschäftsführender Gemeinderat Wolfgang Nell aus persönlichen Gründen auf sein Gemeinderatsmandat verzichtet hat und somit aus dem Gemeinderat ausscheidet", heisst es in der Mitteilung. Das somit frei werdende Mandat wird von Christian Kramreither, dem auf Listenplatz 7 gereihten Ehemann der Obfrau, übernommen.

Damit nicht genug. Weil Vizebürgermeisterin Dagmar Madl auf eigenen Wunsch aus der VP-Fraktion ausscheidet und als "wilde" Mandatarin am Mittwoch (4. März) angelobt werden will, schrumpft die ÖVP-Fraktion von acht Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nach der Wahl 2015 auf gerade mal noch fünf. Das Gemeinderatsteam der VP wird künftig aus Nicole Kramreither, Gerald Hopp, Fabian Machan, Ewald Angetter und Christian Kramreither bestehen.

