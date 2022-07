Es war einmal ... ein Billa

Vollbild

FB

In voller Frische wird sich der neue Billa ab dem 24. Oktober präsentieren. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. Derzeit (Bild vom 15. Juli) laufen die Abbrucharbeiten. So hat der Billa am Montag (11. Juli) noch ausgesehen. Die Trafik wird in den neuen Billa integriert. Deshalb sucht die Besitzerin auf willhaben.at einen Käufer für das Gebäude.

1 /9