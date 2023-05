Afrikas größte Fluglinie stockt Angebot ab Schwechat auf

Wer bislang ab Schwechat nach Kopenhagen fliegen wollte, der hatte wohl kaum die führende afrikanische Fluglinie im Sinn. Ab sofort könnte jedoch genau diese neue Direktverbindung für Geschäftsreisende und Urlauber besonders interessant werden. So erweitert Ethiopian Airlines ihr Angebot auf der Strecke Addis Abeba-Schwechat auf insgesamt sechs Flüge, darunter vier weiterführende Verbindungen (Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag) in die dänische Hauptstadt. Damit könnte die Nationalairline Äthiopiens durchaus eine Nonstop-Alternative zu den bisherigen Anbietern Austrian Airlines (AUA) und Ryanair werden.

So bietet Ethiopian Airlines nicht nur eine Tagesrandverbindung mit Abflug in Schwechat um 6.55 Uhr und Ankunft um 21.05 Uhr ermöglichen, sondern fliegt die Strecke auch mit einem Langstreckenflugzeug des Typs Boeing 787-9. Dort wird etwa ein komfortablerer Sitzabstand von 82 Zentimetern, kostenlose Bordverpflegung sowie ein Inflight-Entertainment mit Hollywood-Filmen & Co. geboten - und das bei einer Flugzeit von knapp 100 Minuten. Zudem sind etwa zwei Freigepäckstücke mit je 23 Kilogramm im Flugpreis (rund 220 Euro pro Strecke) inkludiert.

Symbolischer Tortenanschnitt zum Erstflug

Um die neue Verbindung gebührend zu feiern, fanden sich anlässlich des Erstfluges am 22. Mai Vertreter der Fluglinie, darunter Vertriebsvorstand Lemma Yadecha und Flughafen-Chef Julian Jäger bereits um 6 Uhr früh in der „Vienna Lounge“ am Schwechater Airport ein. Im Rahmen eines Tortenanschnitts bedankte sich Jäger für die inzwischen mehr als neunjährige Zusammenarbeit sowie der Erweiterung des Angebotes mit Flügen nach Kopenhagen. Möglich wurde dieses neue Angebot durch ein EU-Flugabkommen (Fifth Freedom Air Right), dass es auch Nicht-EU-Fluglinien ermöglicht, innereuropäische Flugverbindungen anzubieten.

„Im kommenden Jahr werden wir unser zehnjähriges Jubiläum in Wien feiern, worauf wir sehr stolz sind. Wien hat sich als Destination sehr gut entwickelt, der Flughafen hat uns in der Vergangenheit immer großartig unterstützt und sowohl der Umstand das der Flughafen Schwechat ein Star Alliance Umsteigehub ist, als auch dessen geografische Lage haben uns dazu veranlasst, unsere neue Kopenhagen Verbindung über Wien zu führen“, freut sich Ethiopian-Vorstand Yadecha und kündigt an, dass die Kopenhagen-Verbindung künftig auch als Brücke nach Nordeuropa fungieren soll.

Weitere Aufstockung geplant

Ethiopian Airlines hat bereits eine lange Tradition am Flughafen Kopenhagen. Bereits vor mehr als 20 Jahren gab es eine Verbindung in die dänische Hauptstadt, die nach einer längeren Unterbrechung mit der Aufnahme der Verbindung nun eine Fortsetzung findet. Sowohl am Flughafen Kopenhagen, als auch bei Ethiopian Airlines zeigt man sich zuversichtlich, dass die neue Verbindung sehr gut angenommen wird. Ziel sei es laut Lemma Yadecha, dass die Addis Abeba-Wien-Kopenhagen Verbindung vielleicht schon bald siebenmal wöchentlich angeboten werden kann.

Für Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa und ihrem Team stehen also noch viel Arbeit bevor, wobei mit der Aufnahme der Direktverbindung nach Kopenhagen bereits ein wichtiger Schritt getan wurde: „Sowohl unsere Geschäftsreisenden als auch Touristen profitieren von den vielfältigen Verbindungen und optimal abgestimmten Flugplänen der Ethiopian Airlines Group. Sie können von Wien aus sechsmal pro Woche direkt zu unserem umfangreichen Netzwerk von 63 Destinationen in Afrika fliegen. Darüber hinaus bieten wir Passagieren, die von Wien aus direkt nach Kopenhagen in Skandinavien fliegen, noch mehr Erreichbarkeit und Komfort.“

