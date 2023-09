Himberger holt sechsten Platz bei Berufs-Europameisterschaft

Nach seinem Erfolg bei den „AustrianSkills 2022“ in Salzburg, wo der Himberger Lkw-Techniker der Lkw-Werkstatt Tschann Himberg GmbH, Lukas Strauhs, Gold erringen konnte, ging es für ihn nun nach Danzig, Polen. Von 5. bis 9. September fand dort nämlich die Europameisterschaft der Berufe statt, die „EuroSkills 2023“. An den ersten Platz bei den Staatsmeisterschaften konnte Strauhs nicht anknüpfen, sei mit seinem sechsten Platz unter insgesamt acht Teilnehmern jedoch im Großen und Ganzen zufrieden.

„Es gab einen Stationenbetrieb mit fünf Stationen. Darunter ganze Lkw oder auch nur Motoren, die wir auseinanderbauen mussten. Bei den meisten Stationen ging es um Fehlersuche und die Behebung dieser“, erzählt der 24-jährige Himberger. Drei Tage lang machten die Lkw-Techniker ebendiese Stationen durch. Bewertet wurde dabei nicht nur die Zeit, die man brauchte, um den richtigen Lösungsweg zu finden, sondern auch Sicherheitsaspekte wie etwa das Tragen einer Schutzbrille. „Darauf lag man tatsächlich großen Wert“, so Strauhs.

„Mir ging es um die Erfahrung und Teamleistung“

Nachteilhaft sei die Tatsache gewesen, dass die zu bearbeitenden Lkw von der Firma Renault waren. „Ich habe in Danzig zum ersten Mal einen Renault-Lkw in der Hand gehabt. Die ersten zwei oder drei waren sogar Renault-Techniker, was wohl ein kleiner Vorteil war. Somit ist das Ergebnis schon in Ordnung“, sagt der Himberger. Die größten Schwierigkeiten habe er mit dem Computerprogramm gehabt, welches „ein komplett anderes“ sei als jenes, das er gewohnt sei. Es habe nicht die Möglichkeit gegeben, sich spezifisch auf dieses vorzubereiten. „Die Fehlersuche an sich war nicht das Problem. Bei der Erklärung, wie ich auf die Fehler gekommen bin, habe ich allerdings Punkte abgegeben“, erklärt Strauhs weiter.

Um die Platzierung sei es ihm jedoch nicht unbedingt gegangen, habe insgesamt die Leistung des gesamten Team Austria doch mehr gezählt, als die Ergebnisse der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter allen vertretenen Nationen hat Österreich schließlich die meisten Medaillen mit nach Hause nehmen können. Da Strauhs bald 25 Jahre alt werde, dürfe er bei den nächsten „EuroSkills“, oder auch der Berufs-Weltmeisterschaft „WorldSkills“ nicht mehr teilnehmen.

„Bei der nächsten Staatsmeisterschaft darf ich allerdings als Jurymitglied bewerten. Und auch ansonsten werde ich bei den „AustrianSkills“ immer als Zuschauer dabei sein, weil wir als Team wirklich einen großen Zusammenhalt entwickelt haben“, konstatiert der Lkw-Techniker. So habe man sich auch ausgemacht, sich mehrmals im Jahr zu treffen und bei anstehenden Bewerben gegenseitig zu unterstützen.