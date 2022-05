Evangelischer Spendenaufruf für Ukraine-Waisenhaus

Werbung

Schon zu Beginn des Ukraine-Krieges setzte die Evangelische Kirche Schwechat ein Zeichen und sammelte einige Tonnen Lebensmittel für ein Waisenhaus in der Ukraine. Die Lieferung ernährte Betroffene nun viele Wochen. Auch Kriegsflüchtlinge aus dem Osten wurden mitversorgt.

Schön langsam gehen die Vorräte im Waisenhaus zur Neige und Pfarrerin Alexandra Battenberg ruft zu einer zweiten Lebensmittel- und Geldsammlung auf. Gebraucht wird Zucker, Speiseöl, Obst-Konserven, Würstel in Dosen und Nudeln. „Bitte ausschließlich diese Sachen spenden, sonst wird es mit der Logistik schwierig“, bittet die Pfarrerin.

Lebensmittel werden bis Donnerstag, 12. Mai in der Kirche am Andreas Hofer-Platz 7, Geldspenden nachmittags am Freitag, 13. mai entgegengenommen. In Kooperation mit der Stiftung „Te is segíthetsz, Támogató Alapítvány“ organisieren Edina und Levente Kövér die Sammlung.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.