Schloss Rothmühle in Rannersdorf wird ganzjährig zum Leben erweckt

„Wir möchten das historische Schloss ganzjährig beleben und es als Bildungs- und Kulturstätte sowie als Eventlocation für viele Festivals und Konzerte einsetzen“, erklärt Christina Basafa-Pal von der Abteilung Kultur und Familie der NÖN. Die Volkshochschule Schwechat veranstaltet seit heuer alle ihre Kurse und Seminare in der Rothmühle. Im Gebäude des Schlosses werden dafür der große Festsaal (für circa 60 Personen), der mittelgroße Nestroysaal und der kleinere Mozartsaal und auch verschiedene Nebenräume verwendet.

Jetzt im Frühling, ist das 2022 aus der Taufe gehobene Festival „Sing & Swing“, von 22. bis 23. April, erneut im Schlosshof geplant, auch das große Stadtfest wird wieder von 25. bis 27. August am Gelände der Rothmühle und im Tonn-Stadion über die Bühne gehen. „Für Herbst 23 arbeitet die Musikschule schon an einem Festival mit dem Arbeitstitel „Candlelight-Concerts“, welches im Schloss stattfinden soll“, berichtet Basafa-Pal.

Mehr Seminare und Kultur

Seit 1972 ist der Innenhof des Schlosses jeden Sommer auch Austragungsort der Nestroyspiele. Heuer präsentiert das Ensemble dort von 1. Juli bis 5. August das Nestroystück „Eisenbahnheiraten“. Wer übrigens wirklich heiraten möchte, kann das auch standesamtlich im Festsaal der Rothmühle tun. Das schöne Ambiente des Schlosses bietet hierfür einen feierlichen Rahmen. Mit einer Hochzeitssuite, einem weiteren Doppelzimmer und vier Einzelzimmern im Dachgeschoß dient das Gebäude seit 2003 auch als Frühstückspension, betreut von Schlossverwalter Willibald Vidonya. „Bis 2018 hatten wir pro Woche circa zwei bis drei Gäste mit Frühstück zu versorgen, jetzt nützen nur noch langjährige Gäste unser Angebot“, erzählt der Verwalter. Die Stadtgemeinde möchte, laut Basafa-Pal, ihren Fokus, weg von einer Frühstückspension und hin auf Seminare, Vorträge, Märkte und Kulturveranstaltungen legen.

Der Gemeinderat beschloss im Februar, die Gästezimmer bei Bedarf auch auswärtigen Künstlerinnen und Künstlern des Theater Forums unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Verwalter Vidonya dazu: „Ich habe in den letzten Jahren schon den einen oder anderen Künstler hier beherbergt“. 2022 verlegte die Stadtgemeinde ach den Schwechater Weihnachtsmarkt vom Rathaus in die Rothmühle, doch nur wenige Ausstellende wirkten voriges Jahr mit. „Für den Adventmarkt im Dezember 2023 bemühen wir uns, wieder mehr Ausstellerinnen und Aussteller ins Schloss Rothmühle zu holen“, so Basafa-Pal.

