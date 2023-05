Schwechater Bauhof öffnete seine Tore für die Bevölkerung

Wer schon einmal einen Bagger selbst per Joystick steuern wollte, war am Freitag (12. Mai) am Bauhof genau richtig. Denn am Gelände in der Bahngasse konnten interessierte Schwechaterinnen und Schwechater sich einen exklusiven Einblick in die Arbeit des Bauhof-Teams verschaffen. Unter anderem eben auch einen Bagger selbst bedienen oder mit dem Hubsteiger in luftige Höhen aufsteigen.

Darüber hinaus standen die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei jeder Station für Fragen parat und präsentierten unter anderem den Fuhrpark, vom großen Müllauto bis zum Straßenreinigungsfahrzeug. Für die jüngeren Besucher stand auch ein Spiel- und Bastelparadies zur Verfügung. Unter der Anleitung erfahrener Handwerker konnten sie kleine Holzprojekte gestalten und mit nach Hause nehmen.

Grünen-Stadtrat Peter Pinka, ressortpolitisch für den Bauhof zuständig, lobte die wichtige Arbeit des Bauhofs und betonte die Bedeutung einer gut ausgestatteten und leistungsfähigen kommunalen Infrastruktur. Er hob zudem die hohe Professionalität und das Engagement des Bauhofteams hervor und betonte, dass der Bauhof eine wesentliche Stütze für die gesamte Gemeinde sei.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.