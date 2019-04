"Es soll bis 22 Uhr regnen, das macht keinen Sinn", gibt sich David Stockinger geknickt. Der Schwechater Stadtparteichef musste schweren Herzens den für heute Abend angesetzten Fackelzug absagen. "Außerdem steht die Bühne halb unter Wasser", berichtet er im NÖN-Gespräch.

Die SPÖ will als Ersatz ein großes Familienfest veranstalten. Details gibt es dazu noch keine, "die werden wir rechtzeitig bekanntgeben", erläutert Stockinger. Jetzt müssten aber erst einmal die Planungen für das Ersatzevent anlaufen.

Polizei nicht unglücklich über Absage

Nicht ungelegen dürfte die Absage des Fackelzugs auch der Polizei kommen. "Unglücklich sind sie nicht", schmunzelt Stockinger. Denn normalerweise ziehen die Sozialdemokraten vom Rathausplatz über die Wiener Straße und den Hauptplatz wieder zurück zum Rathaus. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens in Schwechat wegen der Sperre des Tunnels Rannersdorf auf der S1 hätte die temporärer Straßensperre, vor allem der Wiener Straße, die angespannte Situation zusätzlich belastet.

Während der Fackelzug also heuer ins Wasser gefallen ist, steht morgen schon ein weiteres rotes Fest am Programm. Die SPÖ-Sektion Rannersdorf lädt ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen in der Brauhausstraße 75 ein.