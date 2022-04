Nach Tierschützer-Kritik: Himberger SPÖ bläst Feuerwerk doch ab

Werbung

Eigentlich wollte die SPÖ um Bürgermeister Ernst Wendl und Parteichef Richard Payer an der Tradition des Feuerwerks festhalten. Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken waren dagegen Sturm gelaufen, da nur wenige hundert Meter weiter die Störche brüten.

Wegen Storchenpaar Himberg: Tierschützer-Kritik an SPÖ-Feuerwerk

Das sei auch in den vergangenen rund 30 Jahren so gewesen, hatte die SPÖ argumentiert. Doch die zunehmend "aggressiven Drohungen und Beschimpfungen", wie es Payer in einem Facebook-Posting formuliert, hätten den Fackelzug an den Rand einer Absage gebracht. Wendl bezeichnet die Welle an Verunglimpfungen gar als "unvorstellbar".

Lichtermeer statt Feuerwerk

Das wollte man jedenfalls verhindern und entschloss sich daher, das Feuerwerk zu opfern. Stattdessen soll es nun ein Lichtermeer geben. Payer entschuldigte sich auch ausdrücklich bei jenen - vor allem den Kindern - die sich schon auf das bunte Spektakel gefreut hatten.

Der Fackelzug selbst startet heute um 20.45 Uhr vom Volkshaus zum Sportplatz. Um 21.15 Uhr ist dann die Festansprache von SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Jürgen Maschl anberaumt.

