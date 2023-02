Faschings-Narren zogen durch Fischamend

Die Pause fiel mit vier Jahren deutlich länger aus als geplant - normalerweise geht der Fischamender Faschingsumzug alle zwei Jahre über die Bühne. Am Samstag war es nun wieder soweit. Der Narrentross schlenderte vom Gasthaus Kührer zum zweiten verbliebenen Gasthaus "Zur alten Feuerwache" am Getreideplatz. "Wir freuen uns heuer wieder einen Umzug mit 15 Gruppen organisieren zu können", hielt Faschingsvereins-Obmann Thomas Siebenhandel gegenüber der NÖN fest.

Beim letzten Umzug 2019 waren es allerdings noch 20 Gruppen gewesen, laut Siebenhandel gehe das Interesse an Teilnehmenden leider zurück. Unter die feiernden mischte sich auch Bürgermeister Thomas Ram (RAM). Im NÖN-Gespräch erklärte er, dass die Gemeinde den Faschingsverein künftig unterstützen will, damit das närrische Event auch erhalten bleiben kann.

Unterstützung bekamen die Fischamender jedenfalls von ihren Nachbarn aus Enzersdorf. So sorgte die Blaskapelle des Fischataler Musikvereins für die akustische Begleitung. "Dafür unterstützen wir sie nächsten Samstag bei ihrem Faschingsumzug", ließ Siebenhandel wissen. Die Fischataler traten im Hippie-Outfit aus den 1960er-Jahren in Erscheinung, eine Anspielung auf das 60-jährige Vereinsjubiläum im heurigen Jahr. Denn der Verein wurde 1963 als „Ortsblasmusikkapelle Enzersdorf an der Fischa“ gegründet.

