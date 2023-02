Heute, Dienstag, erreicht die Faschingszeit in Schwechat ihren Höhepunkt, zumindest was die Stadtgemeinde betrifft. So wird unter dem Motto Musicalstadt zwischen 14 und 17 Uhr zum "Fasching im Rathaus" geladen.

„Das Rathaus wird sich in ein buntes Musical verwandeln und alle sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern“, sagt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Musikalisch wird das Fest von der Musikschule und der Gruppe "D'Band" begleitet. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Krapfenlieferung für Volksschule Frauenfeld

Bereits am Montag wurde die Stadtchefin gemeinsam mit Vertretern des Elternvereins mit Krapfen in der Volksschule Frauenfeld vorstellig. Danach wurde in der neuesten Schule der Stadt gefeiert. „Wir danken der Bürgermeisterin und dem Elternverein für die großzügige Spende“, so Direktorin Regina Pfeil.

Ausgelassene Stimmung gab es auch am Samstag bei "Fasching am Eis" am Eislaufplatz. Jeder verkleidete Gast durfte gratis aufs Eis. Spaß hatten alle Beteiligten auch bei der anschließenden Kostümprämierung. Einen Tag später musste am Eislaufplatz aufgrund der warmen Temperaturen die Saison vorzeitig beendet werden.

