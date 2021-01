„Es war ein guter Jahrgang. Wir haben Glück gehabt“, sagt Martin Hlinka, Jugendbetreuer bei der Feuerwehr. Die Anzahl der Mitglieder der Feuerwehrjugend ist letztes Jahr von zwölf auf 23 gewachsen.

Die meisten Neuzugänge gehören demselben Jahrgang an und kennen sich bereits. „Wenn der Freundeskreis bei der Feuerwehr ist, kommt man selbst leichter dazu“, so Hlinka. Sein Sohn ist ebenfalls 2020 Mitglied geworden. Hlinka selbst ist erst seit letztem Jahr Jugendbetreuer.

Mit zehn Jahren kann man Mitglied der Feuerwehrjugend werden. Um Kinder anzuwerben, macht die Feuerwehr Vorführungen in Kindergärten und Volksschulen. Zudem gibt es in der vierten Klasse Volksschule „Werbungsgespräche“, um den Kindern zu sagen, was sie bei der Feuerwehr erwartet.

Der Spaß steht im Vordergrund – auch wenn letztes Jahr viele Treffen aufgrund des Coronavirus in den virtuellen Raum verlegt werden mussten. In der Regel wird der Nachwuchs auf diverse Bewerbe sowie eine aktive Mitgliedschaft vorbereitet. Tischtennis- und Fußballturniere stehen am Programm ebenso wie das Pfingstlager.