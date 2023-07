Vermeintlicher Cobra-Einsatz sorgt für Aufregung in Moosbrunn

Knapp eine Stunde herrschte in Moosbrunn heute Mittwoch (12. Juli) der Ausnahmezustand. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter die „Schnelle Interventionsgruppe“ aus Traiskirchen, machte sich um die Mittagszeit für den Einsatz bereit. Doch dazu sollte es letztlich nicht kommen, denn die zuvor angenommene Bedrohung war doch keine. Ein am Ende harmloser Vorfall dürfte zu dem Einsatz geführt haben, die hinzugerufene Spezialeinheit „Cobra“ wurde noch während der Anfahrt storniert.

Was war passiert? Ein vermutlich betrunkener Moosbrunner soll auf der Hauptstraße mit seinem Rad zu Sturz gekommen sein. Daraufhin habe ihm ein Passant helfen wollen, was der Gestürzte jedoch vehement abgelehnt haben dürfte. Laut fluchend soll er sich nach Hause begeben haben. Nachdem es sich bei dem Mann um einen Jäger mit entsprechenden Waffen handeln soll, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Das berichtet zumindest die Gratiszeitung „Heute“ in ihrer Onlineausgabe.

Tatsächlich dürfte es sich um einen „Sturm im Wasserglas“ gehandelt haben. NÖN-Informationen zur Folge soll nämlich der mutmaßlich Betrunkene im Haus geschlafen haben. Die Aufregung war jedoch ob der Polizeipräsenz enorm, wie auch Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) berichtet. „Unsere Ferienbetreuung findet derzeit im Kindergarten und der Volksschule statt, die Polizei hat den Betreuerinnen gesagt, sie sollen drinnen bleiben“, erzählt der Ortschef. Am Ende löste sich jedoch alles in Wohlgefallen aus und die Beamten rückten wieder ab.