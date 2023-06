Maria Lanzendorf: Mutig in den neuen Lebensabschnitt

Vollbild

FB

Jakob macht – unterstützt von Tanja Lohner, Barbara Chlad, Kindergarten-Leiterin Silvia Kupan-Takacs und Tülten Yavas (v.l.) beim Fenstersprung am 15. Juni 2023 den Schritt aus Kindergarten Richtung Volksschule. Nena macht – unterstützt von Sarah Marinkovic und Kacky Kilian – beim Fenstersprung am 15. Juni 2023 den Schritt aus Kindergarten Richtung Volksschule. Luis macht – unterstützt vonTheresa Hader und Zelika Petrovic – beim Fenstersprung am 15. Juni 2023 den Schritt aus Kindergarten Richtung Volksschule. Sophia macht – unterstützt von Bettina Roob und Jelena Döbrössy – beim Fenstersprung am 15. Juni 2023 den Schritt aus Kindergarten Richtung Volksschule. Amelie macht beim Fenstersprung am 15. Juni 2023 den Schritt aus Kindergarten Richtung Volksschule.

1 /6