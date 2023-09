Abschlussfest des Leopoldsdorfer Ferienspiels

Mit 31 Aktivitäten wartete das Leopoldsdorfer Ferienspiel 2023 auf. 31-mal standen Spaß, Kultur, Sport oder Wissen auf dem Programm, welches Anfang Juli begonnen und am Sonntag (3. September) mit dem Abschlussfest in der örtlichen Pfarre geendet hat. „Diverse Veranstaltungen waren ausgebucht. Ich danke den vielen helfenden Händen, den Vereinen und Organisationen, die das Ferienspiel überhaupt erst möglich gemacht haben“, sagte die zuständige Gemeinderätin Johanna Blacky in ihrer kurzen Ansprache.

Im Garten der Pfarre waren für die Kinder diverse Stationen mit Spielen aufgebaut und auch für das leibliche Wohl – inklusive der so begehrten Bananenschnitte – war dank der Familie Schaden gesorgt. Während sich die Eltern über den bevorstehenden Schulanfang, die zurückliegenden Urlaubstage oder über ganz Alltägliches unterhielten, beschäftigten sich die Kinder mit Spielen und Basteln. Mia zu Beispiel versuchte sich an den Tücken des Diabolo-Spiels („in die Luft werfen kann ich gut, aber fangen noch nicht so“), Tobias, Ludwig und Hanna entdeckten das große „Vier gewinnt“, Valerie machte einen Spaziergang mit den Laufstelzen und Julie erfreute sich an der Schaukel. So war für jedes Kind etwas dabei, damit die Ferien spielerisch zu Ende gehen konnten.

Das aber war es noch nicht gewesen. Denn Johanna Blacky hatte einen reich gedeckten Gabentisch vorbereitet, von welchem sich jedes Kind noch ein Geschenk mitnehmen durfte. „Ich werde jetzt eine kurze Pause machen und dann so ab Weihnachten überlegen, mit welchen Spielen und Anlässen das Programm des Ferienspiels 2024 gestaltet wird“, sagte die Gemeinderätin. Zukunftsmusik. Für die zurückliegenden Wochen hatte Bürgermeister Fritz Blasnek in seinen Worten den Dank an die Organisatoren der vielfältigen Anlässe 2023 bereit. Es sei toll gewesen zu sehen, dass gerade auch Museumsbesuche und Führungen mit auf die Heimat bezogenen Inhalten bei den Kindern so gut angekommen seien. „Ich wünsche nun allen Kindern und Eltern einen schönen Schulanfang“, blickte der Bürgermeister in seiner Rede noch kurz in die unmittelbare Zukunft, die in den Morgenstunden des Montags (4. September) ihren Beginn hat.