Familienfest der Kinderfreunde in Rauchenwarth

Am Freitag fand am Nachmittag das Familienfest der Kinderfreunde statt. Dazu waren alle Eltern, Freunde und Großeltern mit eingeladen. „Wir möchten nach den Ferien die Kinder zusammenbringen, bevor Sie wieder in die Schule oder in den Kindergarten kommen. Hier geht es um Geselligkeit und um soziale Kontakte. Ein Miteinander ist uns wichtig. Der Klimabus bietet Informationsmaterial über Klimathemen, nachhaltige Spielsachen, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr“, so Obfrau Tina Skrdla der Kinderfreunde Rauchenwarth. Das Fest bot bei freiem Eintritt auch Spezialitäten vom Grill, Mehlspeisen und Getränke. Der Reinerlös kommt den Verein zu Gute.