47.178 Passagiere fehlten Schwechater Flughafen auf August-Rekord

1,5 Prozent oder exakt 47.178 Passagiere fehlten am Ende auf den Rekordwert von August 2019. Dennoch jubelt man am Schwechater Flughafen einmal mehr über einen „Sommermonat wie damals“, sprich vor der Coronapandemie. Mehr 3,1 Millionen Passagiere wurde im vergangenen Monat am Airport abgefertigt, gegenüber dem August des Vorjahres ist das immerhin ein Plus von zwölf Prozent. Getragen wurde der Zuwachs von jenen etwa 2,3 Millionen Fluggästen, die Schwechat als Abflugs- oder Ankunftsort nutzten.

Den neuen August-Rekord verhindert hat allerdings ein Durchhänger bei den Transferpassagieren, also jenen Menschen, die Schwechat als Umstiegsknotenpunkt zu anderen Zieldestinationen ansteuern. Ihr Zahl fiel mit 751.962 um etwa 2,1 Prozent niedriger aus als 2022, auf den 2019er-Wert fehlten 25.000 Fluggäste (etwa 3,2 Prozent). Die Starts und Landungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,2 Prozent auf 21.676. Das sind allerdings exakt 3.200 Flugbewegungen weniger als im August vor vier Jahren. Das Frachtaufkommen stieg nach langem wieder leicht an und lag bei 19.797 Tonnen.

Airport-Töchter entwickeln sich positiv

In der gesamten Flughafen-Gruppe inklusive der Beteiligungen Malta und Kosice stieg das Passagieraufkommen übrigens um 0,4 Prozent auf mehr als 4,8 Millionen. In Malta, einer 100-Prozent-Tochter der Flughafen Wien AG, überflügelte der dortige Airport seine Zahlen vor der Pandemie deutlich und fertigte 878.462 Passagiere (2019: 823.653) ab. Im slowakischen Kosice, wo 66 Prozent der Anteile gehalten werden, bäckt man traditionell kleinere Brötchen und erreichte im August einen Fluggastwert von 101.982.

Allerdings war es dem Team um Vorstandsvorsitzenden Thomas Dworschak, der zeitgleich Digitalisierungschef am Schwechater Airport ist, zuvor noch nie gelungen, mehr als 100.000 Passagiere in einem Monat abzufertigen. Laut einem Bericht des Online-Luftfahrtmagazins „Aerotelegraph“ sorgten neben Linienflügen von Wizz Air, Ryanair, Lot und Austrian Airlines (AUA) allen voran 600 Charterflüge für diesen Rekord in der fast hundertjährigen Geschichte des Airports im Osten der Slowakei.