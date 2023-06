31 Veranstaltungen für wissensdurstige Kinder aus Leopoldsdorf

Der Sommer 2023 wird für die Leopoldsdorfer Kinder abwechslungsreich und spannend. Organisatorin Johanna Blacky (ÖVP-Gemeinderätin) und ihr Team haben ein vielfältiges, 31 Veranstaltungen beinhaltendes Ferienspiel auf die Beine gestellt. Neben Klassikern des Ferienspiels gibt es 2023 auch einige Neuigkeiten zu entdecken.

Das Angebot reicht von sportlichen Aktivitäten wie Inlineskaten, einer Ballschule oder Taekwon-do über Zirkuskünste und einen Zauberworkshop bis zu Besuchen in der UNO, des Kunsthistorischen Museums, des Schoko-Museums oder des Tiergartens Schönbrunn in Wien. Für die Busreisen nach Wien überinimmt die Gemeinde Leopoldsdorf jeweils die Kosten. Viel mehr Abwechslung während den Schulferien geht nicht. Abgeschlossen werden die tollen Tage am 3. September mit einem großen Ferienspiel-Abschlussfest.

Weitere Informationen und den Link für die online-Anmeldungen finden sich auf der Homepage der Gemeinde Leopoldsdorf bei Wien.

Das Ferienspiel-Programm 2023